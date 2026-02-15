Thợ cắm hoa lan tất bật vụ Tết

Hút mắt

Tỉ mỉ uốn que sắt, nhẹ tay níu từng cành lan hồ điệp Apollo rồi kẹp cố định vào que, sau hơn ba giờ đồng hồ tập trung, Phan Văn Đông, thợ cắm hoa lan chuyên nghiệp với hơn 7 năm kinh nghiệm tại phường Phú Xuân đã cắm xong chậu lan dáng thác đổ.

Phan Văn Đông tạo hình hoa lan với gỗ lũa

Dùng kỹ thuật tạo hình để hướng những nhánh hoa lan rũ xuống trên nền gỗ lũa mộc mạc, những đóa hoa to bằng lòng bàn tay vừa rộ nở, vừa mềm mại, thanh tao xuôi về cùng một chiều khá bắt mắt.

Anh Đông cho biết: “Năm nay, thị trường rất ưa chuộng loại lan ghép trên gỗ lũa này. Từ vẻ đẹp riêng có của từng gốc lũa, khi kết hợp cùng với hoa lan và các loại cây như sen đá, cỏ lan chi, rêu, dương xỉ, tác phẩm hoàn thiện sẽ vừa đẹp mắt, mới mẻ, vừa mang dáng vẻ vô cùng tự nhiên”.

Dịp Tết này, chủ yếu hoa lan được dùng để cắm là lan hồ điệp, phom hoa to, màu sắc bắt mắt. “Ngoài hoa lan kết hợp gỗ lũa, các dáng cắm hoa lan cổ điển như cắm theo khối, đối xứng, hình thuyền… cũng rất được ưa chuộng”, anh Đông chia sẻ.

Ngay từ sớm, công việc của anh Đông đã bắt đầu và diễn ra cho đến tận đêm khuya. Thông thường, mỗi ngày anh có thể cắm 150 - 250 cành hoa, ngày cao điểm số lượng có thể lên đến trên 300 cành hoa.

Thu nhập cao, áp lực lớn

Cũng tất bật như anh Đông, ngay từ đầu tháng Chạp, anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Vỹ Dạ) đã bắt đầu ăn, ngủ cùng hoa lan. Anh Tuấn nói: “Năm nay, chỗ tôi làm gồm 4 thợ, trong đó có 2 thợ cắm chính và 2 thợ phụ. Thợ cắm chính sẽ đảm nhận phần lên ý tưởng, thiết kế, dáng cắm và phụ kiện. Thợ phụ hỗ trợ cắm, giữ ẩm cho hoa và bọc bảo vệ hoa khi vận chuyển cho khách hàng”.

Mùa Tết vừa mang lại thu nhập cao, vừa thỏa đam mê của thợ cắm hoa lan

Theo đặc trưng nghề, công thợ cắm hoa lan sẽ được tính theo số cành hoa. Trung bình từ 5 - 20.000 đồng/cành tùy tay nghề và kinh nghiệm của thợ. Là thợ cắm hoa lan hơn 5 năm qua, mỗi ngày, anh Tuấn có thể cắm hơn 100 cành với đủ dáng, thế khác nhau. Anh nói: “Thường thu nhập của tôi khoảng hơn 1 triệu đồng/ngày. Giai đoạn cao điểm từ giữa cho đến cuối tháng Chạp, thu nhập của tôi có thể đạt từ 2 - 3 triệu đồng/ngày”.

Thu nhập cao nhưng áp lực của các thợ cắm hoa cũng không hề nhỏ. “Nếu làm gãy hoa thì thợ cắm sẽ phải đền trong khi giá một cành lan dao động từ 250 - 300.000 đồng, có cành lên đến 1 - 2 triệu đồng. Chỉ một chút bất cẩn làm gãy cành, công cắm của ngày đó thì coi như mất trắng”, anh Tuấn nói.

Bởi thế, không chỉ đòi hỏi đam mê, mỗi người thợ cắm hoa lan còn phải thường xuyên trau dồi kỹ năng uốn cành hoa, vừa bắt kịp xu hướng thẩm mỹ, vừa tạo nên gu cắm hoa của riêng mình. Nhờ tay nghề điêu luyện và gu thẩm mỹ tinh tế, thợ cắm hoa lan của Huế được đánh giá tốt và trả công cao.

Dù có tiệm riêng, mỗi dịp Tết, anh Đông vẫn nhận đi cắm hoa lan cho những chủ vựa lan lớn. Anh nói: “Các năm trước, tôi tham gia cắm hoa ở Thủ đô Hà Nội. Năm nay, tôi chuyển sang cắm hoa ở Thái Nguyên. Không chỉ tôi, hiện nay có rất nhiều thợ cắm hoa lan của Huế cũng được mời đi cắm hoa cho các tỉnh, thành khác. Vừa mang lại thu nhập cao, vừa thỏa đam mê khi được tạo nên các tác phẩm lan đẹp mắt, với những người thợ cắm hoa lan, đó chính là niềm vui được nhân đôi khi Tết về”.