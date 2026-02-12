Kiều bào rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những lời chúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp vang lên trong không gian cổ kính của Paris, đánh dấu một khởi đầu rạng rỡ cho năm mới 2026 - Ảnh: VOV

Paris: Điểm hẹn thường niên của cộng đồng người Việt

Tại Pháp, khoảng 1.000 kiều bào cùng bạn bè sở tại đã tham dự lễ đón Tết cổ truyền do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Paris tổ chức tại Tòa thị chính.

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, cộng đồng người Việt cùng nhau thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống, các món ăn mang hương vị Tết quê nhà. Sau hơn 10 năm duy trì, sự kiện đã trở thành điểm hẹn thường niên của bà con, nơi những người con xa xứ được gặp gỡ, sẻ chia và củng cố sợi dây kết nối với quê hương.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải bày tỏ niềm tự hào trước những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Pháp, khẳng định mỗi người Việt xa quê đều là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Canada: Đón Xuân gắn với quảng bá hàng Việt

Tại Canada, chương trình mừng Xuân trực tuyến do Hiệp hội Canada – Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada tổ chức đã thu hút đông đảo hội đoàn và bà con kiều bào tham gia.

Điểm nhấn của chương trình là ra mắt Chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada – sáng kiến nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với hệ thống phân phối và cộng đồng người Việt sở tại. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn khuyến khích bà con ưu tiên sử dụng, quảng bá sản phẩm quê hương, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp nhỏ trong nước.

Trong 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đã tăng gấp đôi, cho thấy vai trò cầu nối quan trọng của cộng đồng người Việt trong phát triển kinh tế song phương.

Israel: Thắm tình đoàn kết cộng đồng

Tại Israel, chương trình "Tết cộng đồng – Xuân quê hương 2026" diễn ra trong không khí đầm ấm với sự tham dự của khoảng 150 kiều bào cùng bạn bè sở tại.

Không gian Tết được trang trí đậm nét truyền thống với hoa đào, cây quất, cờ đỏ sao vàng và các món ăn đặc trưng ngày Xuân. Nhiều gia đình đưa theo con em tham dự, tạo nên bầu không khí sum vầy và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt tới thế hệ trẻ.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự kiện Hội người Việt Nam tại Israel chính thức được thành lập – minh chứng cho sự trưởng thành và gắn kết của cộng đồng. Bà con không chỉ gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tích cực đóng góp vào đời sống xã hội sở tại, đồng thời trở thành cầu nối tăng cường hợp tác Việt Nam – Israel trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục và công nghệ.

Moskva: Gặp gỡ thắm tình hữu nghị Việt – Lào

Tại Nga, trong không khí Xuân mới, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva đã đón tiếp Đoàn Đại sứ quán Lào tới chúc Tết. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thân tình, thể hiện sự gắn bó giữa cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tại địa bàn.

Dù xa Tổ quốc, những hoạt động giao lưu dịp Tết đã mang lại hơi ấm quê hương, củng cố tinh thần đoàn kết giữa bà con và bạn bè sở tại.