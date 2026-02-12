  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Kiều bào rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

ClockChủ Nhật, 15/02/2026 14:16
Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trong niềm hân hoan của cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu. Bà con kiều bào cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động đón Tết đậm đà bản sắc dân tộc, hướng về quê hương với tinh thần đoàn kết và gắn bó.

Tọa đàm lần thứ hai về vai trò của tri thức kiều bào tại PhápNgày hội Đại Đoàn Kết của người Việt tại Kyushu 559 thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào

Những lời chúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp vang lên trong không gian cổ kính của Paris, đánh dấu một khởi đầu rạng rỡ cho năm mới 2026 - Ảnh: VOV

Paris: Điểm hẹn thường niên của cộng đồng người Việt

Tại Pháp, khoảng 1.000 kiều bào cùng bạn bè sở tại đã tham dự lễ đón Tết cổ truyền do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với chính quyền thành phố Paris tổ chức tại Tòa thị chính.

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, cộng đồng người Việt cùng nhau thưởng thức các tiết mục nghệ thuật truyền thống, các món ăn mang hương vị Tết quê nhà. Sau hơn 10 năm duy trì, sự kiện đã trở thành điểm hẹn thường niên của bà con, nơi những người con xa xứ được gặp gỡ, sẻ chia và củng cố sợi dây kết nối với quê hương.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải bày tỏ niềm tự hào trước những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Pháp, khẳng định mỗi người Việt xa quê đều là nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Canada: Đón Xuân gắn với quảng bá hàng Việt

Tại Canada, chương trình mừng Xuân trực tuyến do Hiệp hội Canada – Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada tổ chức đã thu hút đông đảo hội đoàn và bà con kiều bào tham gia.

Điểm nhấn của chương trình là ra mắt Chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada – sáng kiến nhằm kết nối doanh nghiệp trong nước với hệ thống phân phối và cộng đồng người Việt sở tại. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa văn hóa mà còn khuyến khích bà con ưu tiên sử dụng, quảng bá sản phẩm quê hương, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp nhỏ trong nước.

Trong 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đã tăng gấp đôi, cho thấy vai trò cầu nối quan trọng của cộng đồng người Việt trong phát triển kinh tế song phương.

Israel: Thắm tình đoàn kết cộng đồng

Tại Israel, chương trình "Tết cộng đồng – Xuân quê hương 2026" diễn ra trong không khí đầm ấm với sự tham dự của khoảng 150 kiều bào cùng bạn bè sở tại.

Không gian Tết được trang trí đậm nét truyền thống với hoa đào, cây quất, cờ đỏ sao vàng và các món ăn đặc trưng ngày Xuân. Nhiều gia đình đưa theo con em tham dự, tạo nên bầu không khí sum vầy và lan tỏa tình yêu văn hóa Việt tới thế hệ trẻ.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu sự kiện Hội người Việt Nam tại Israel chính thức được thành lập – minh chứng cho sự trưởng thành và gắn kết của cộng đồng. Bà con không chỉ gìn giữ bản sắc dân tộc mà còn tích cực đóng góp vào đời sống xã hội sở tại, đồng thời trở thành cầu nối tăng cường hợp tác Việt Nam – Israel trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục và công nghệ.

Moskva: Gặp gỡ thắm tình hữu nghị Việt – Lào

Tại Nga, trong không khí Xuân mới, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Moskva đã đón tiếp Đoàn Đại sứ quán Lào tới chúc Tết. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí thân tình, thể hiện sự gắn bó giữa cộng đồng người Việt và bạn bè quốc tế tại địa bàn.

Dù xa Tổ quốc, những hoạt động giao lưu dịp Tết đã mang lại hơi ấm quê hương, củng cố tinh thần đoàn kết giữa bà con và bạn bè sở tại.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: kiều bàorộn ràngđón Xuân Bính Ngọ 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rộn ràng chợ hoa ngày Tết

Khi sương còn phủ mờ trên những con đường, chợ hoa Huế đã thức giấc trước bình minh. Ở chợ hoa nằm trên đường Ngô Kha, phường Phú Xuân (gần chợ đầu mối), ánh đèn vàng hắt xuống những bó hoa còn ngậm nụ. Tiếng xe máy nổ giòn, tiếng gọi nhau í ới, tiếng mặc cả nhanh, gọn tạo nên nhịp điệu hối hả rất riêng của những ngày cuối năm.

Rộn ràng chợ hoa ngày Tết
Rộn ràng tìm người dọn nhà đón Tết

Tết càng gần, việc tìm đến các dịch vụ giúp việc, dọn dẹp càng được nhiều người “săn lùng”. Từ đầu tháng Chạp đến nay, các ứng dụng cho thuê giúp việc theo giờ liên tục kín lịch, các hội nhóm trên mạng xã hội thì thường xuyên lên bài tìm kiếm dịch vụ tổng vệ sinh, sắp xếp lại nhà cửa.

Rộn ràng tìm người dọn nhà đón Tết
Rộn ràng sắc xuân ở phố cổ Bao Vinh

Thời điểm này, các nghề truyền thống lâu đời của Hóa Châu như rèn Bao Vinh, làm tượng ông Táo… vừa đỏ lửa sản xuất, vừa sẵn sàng hòa vào không gian lễ hội “Hóa Châu ngày Tết”. “Hóa Châu ngày Tết” - dự kiến diễn ra từ 7 - 15/2/2026, nơi người dân và du khách có thể chứng kiến quy trình làm nghề, lắng nghe những câu chuyện lao động mộc mạc và cảm nhận không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết.

Rộn ràng sắc xuân ở phố cổ Bao Vinh
Miền di sản rộn ràng đón Tết

Phường Kim Long và Phú Xuân đang chuẩn bị những không gian văn hóa Tết cổ truyền với nhiều hoạt động cộng đồng, hướng tới gìn giữ bản sắc, lan tỏa tinh thần Tết Huế giữa lòng đô thị di sản.

Miền di sản rộn ràng đón Tết
559 thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào

Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài gửi thư, điện chúc mừng; bày tỏ tình cảm hữu nghị, hợp tác và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

559 thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và kiều bào

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top