Tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết

Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế kiểm tra, thu giữ số hàng hóa không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Ảnh: Công an TP. Huế

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn thành phố gia tăng đột biến, kéo theo nhiều yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và TTATGT. Phòng CSGT Công an thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến, địa bàn được phân công.

Tối 3/9/2025, trong lúc tuần tra trên đường Tống Phước Trị (phường Hương Trà), tổ công tác phát hiện, kiểm tra một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Qua đó, bắt quả tang Hồ Quốc Vũ (sinh năm 2003, trú phường Kim Long) tàng trữ 1,397 gam ma túy loại Ketamine. Mở rộng điều tra từ lời khai của đối tượng, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Phan Quốc Huy (sinh năm 2002, trú phường Thuận Hóa) và thu giữ khoảng 32,1 gam ma túy tổng hợp tại nơi ở.

Đầu năm 2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km22+100 Quốc lộ 1, đoạn đường tránh Huế, Tổ công tác Đội 2, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C-628.xx kéo theo rơ-moóc 51R-096.xx do ông Trần Ngọc Q. (sinh năm 1995, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định lái xe vi phạm lỗi không sử dụng đầy đủ đèn chiếu sáng trong khung giờ quy định nên đã lập biên bản xử phạt theo quy định. Tổ công tác còn phát hiện phương tiện đang vận chuyển hơn 10 tấn hàng hóa gồm gà thành phẩm, sữa, bia… nhưng chưa xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Ông Q. khai nhận đang vận chuyển hàng từ TP. Hồ Chí Minh ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ.

Cùng thời gian, tại Km10 Tỉnh lộ 18 (xã Phú Vang), Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện ô tô vận chuyển khoảng 500 bao đường không có hóa đơn, chứng từ. Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Để người dân bình yên đón Tết

Ngày 31/12/2025, UBND TP. Huế đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc tăng cường công tác đảm bảo TTATGT trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026.

Với tinh thần đó, Công an TP. Huế đã tập trung tổ chức ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT; chỉ đạo công an các đơn vị, xã, phường nắm chắc tình hình, xây dựng phương án, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT và tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đó là điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường, phần đường, chở quá tải, không nhường đường cho xe ưu tiên, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện, không mặc áo phao khi đi đò, phương tiện thủy… Đồng thời, lực lượng chức năng còn chủ động ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, kiên quyết trấn áp các hành vi chống người thi hành công vụ và các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông tại các bến xe, nhà ga.

Công an TP. Huế còn phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Xây dựng, Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 và các đơn vị liên quan để kiểm tra, đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông hợp lý, kịp thời khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm các đơn vị thi công trên đường bộ đang khai thác nhưng không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn khi xảy ra sự cố, tập trung trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tổ chức lễ hội, chợ hoa, chợ Tết, các bến xe, nhà ga, sân bay và các điểm thi công thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

Trước tình hình cao tốc La Sơn - Hòa Liên cấm các loại xe khách, xe tải trên 6 trục lưu thông trên tuyến từ ngày 5/1 đến 5/3/2026 và chỉ cho các phương tiện còn lại lưu thông trên tuyến từ 5 giờ đến 17 giờ hằng ngày, Phòng CSGT Công an TP. Huế đã nhanh chóng triển khai lượng tuần tra, kiểm soát nhằm hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện không đi vào tuyến đường trên.

Phòng CSGT Công an TP. Huế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau tết Nguyên đán. Bên cạnh việc duy trì nghiêm túc công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, đơn vị sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động.

Trung tá Phan Bảo Trung, Phó Trưởng phòng CSGT Công an thành phố cho biết: Để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ CSGT nêu cao tinh thần cảnh giác, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện đúng quy trình công tác nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng và Nhân dân. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, TTATGT trên địa bàn, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh và bình yên.