Trao 230 suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

HNN.VN - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9, trùng với dịp Phật tử khắp nơi thành tâm hướng về mùa Vu Lan báo hiếu 2025, ngày 28/8, Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP. Huế phối hợp với UBMTTQ Việt Nam xã Phú Vang tổ chức chương trình trao tặng quà đến 230 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

 Trao quà đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn 

Chương trình có sự hiện diện của Ni trưởng Thích Nữ Bích Châu - Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN thành phố; Đại đức Thích Huệ Trọng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN thành phố; cùng quý ni sư trong Ban Từ thiện; ông Đặng Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang...

Tại chương trình, Ban Từ thiện xã hội đã gửi lời động viên, chia sẻ và tặng 230 suất quà đến 230 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Vang với tổng kinh phí 115 triệu đồng.

Chương trình khép lại trong không khí hân hoan, nghĩa tình, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay không để ai bỏ lại phía sau.

THÁI SƠN
