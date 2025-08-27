Trao 230 suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình có sự hiện diện của Ni trưởng Thích Nữ Bích Châu - Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN thành phố; Đại đức Thích Huệ Trọng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN thành phố; cùng quý ni sư trong Ban Từ thiện; ông Đặng Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang...

Tại chương trình, Ban Từ thiện xã hội đã gửi lời động viên, chia sẻ và tặng 230 suất quà đến 230 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Vang với tổng kinh phí 115 triệu đồng.

Chương trình khép lại trong không khí hân hoan, nghĩa tình, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, chung tay không để ai bỏ lại phía sau.