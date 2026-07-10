Phú Vang: Thông qua lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới

Lập quy hoạch chung đô thị mới giúp phát huy tối đa tiềm năng của Phú Vang

Trước đó, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo thuyết minh các nội dung cốt lõi của việc lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị mới Phú Vang.

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Phú Vang sau sáp nhập (thị trấn Phú Đa, xã Vinh Hà, xã Phú Gia) với tổng diện tích 8.618,84 ha, quy mô dân số đạt 39.250 người. Phú Vang sở hữu vị trí địa lý cùng điều kiện tự nhiên rất thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối liên vùng thông suốt, gần khu vực sân bay quốc tế Phú Bài, tạo đòn bẩy mạnh mẽ để phát triển dịch vụ và công nghiệp. Quỹ đất rộng lớn, mở ra dư địa dồi dào cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Hệ thống đầm phá sinh thái không chỉ mang lại lợi thế lớn cho ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy sản mà còn là cảnh quan tự nhiên để khai thác du lịch dịch vụ...

Lập quy hoạch chung đô thị mới là cơ sở pháp lý để định hình không gian phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giúp phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về địa lý và tài nguyên của Phú Vang để thu hút đầu tư. Từ đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn bạc và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trong đó nhấn mạnh việc tối ưu hóa hạ tầng giao thông kết nối, phân khu hợp lý, bảo đảm cảnh quan và nâng cao tính khả thi của đồ án quy hoạch khi triển khai vào thực tế.

Ông Lê Đức Lộc, Chủ tịch UBND xã Phú Vang đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện bản đồ án quy hoạch bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và phù hợp với thực tiễn địa phương; các cơ quan, ban ngành cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ các chỉ tiêu, số liệu để tích hợp vào quy hoạch chung một cách đồng bộ nhất.