Khởi tranh Giải bóng đá Đại hội Thể dục thể thao thành phố Huế lần X-2026

Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Bùi Thanh Dũng tặng cờ, động viên các đội tham dự

Giải năm nay quy tụ 15 đội bóng đến từ 15 xã, phường, gồm: Hương An, Mỹ Thượng, Lộc An, Kim Long, Thanh Thủy, Dương Nổ, Thuận An, Thủy Xuân, Phú Vinh, An Cựu, Hóa Châu, Phú Xuân, Vỹ Dạ, Phú Bài và Thuận Hóa.

Tại giải, các đội chia thành 5 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 5 đội đứng nhất mỗi bảng và 3 đội thứ nhì có thành tích cao nhất vào thi đấu vòng tiếp theo.

Ở giải này tại Đại hội Thể dục thể thao lần IX-2022, TP. Huế (cũ) đã vượt qua Phú Vang ở trận chung kết để lên ngôi vô địch; 2 đội Phong Điền và Đại học Huế đồng hạng Ba.

“Giải là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng lực, góp phần nâng cao chất lượng phong trào bóng đá và thể dục thể thao của thành phố”, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay.

Như vậy, ĐH TDTT thành phố Huế lần X - 2026 đã tổ chức thi đấu 16/18 môn, gồm: Đua ghe, đá cầu, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, Karate, Taekwondo, Vovinam, cờ vua, cờ tướng, Billiards, bi sắt, bắn nỏ, việt dã, bơi lội và bóng đá.

Các môn chưa thi đấu là điền kinh và vật, trong đó, điền kinh sẽ hoàn tất trước tháng 9, môn vật vào cuối tháng 9.