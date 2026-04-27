Tăng cường quản lý học sinh vi phạm an toàn giao thông

Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, xử lý thanh, thiếu niên vi phạm giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Không khó để bắt gặp hình ảnh một bộ phận học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định hoặc dàn hàng ngang trên đường. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của các em.

Điển hình như trường hợp em Nguyễn Văn N. từng vi phạm khi điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm. Sau khi được nhắc nhở, em đã nhận thức rõ sai phạm và tích cực tuyên truyền lại cho bạn bè. Điều này cho thấy, nếu được giáo dục đúng cách, học sinh hoàn toàn có thể thay đổi hành vi theo hướng tích cực.

Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ nhiều phía. Một bộ phận phụ huynh còn chủ quan, giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường dù đã được quan tâm nhưng chưa thật sự sâu rộng, còn thiếu tính thực tiễn. Tâm lý lứa tuổi hiếu động, thích thể hiện cũng khiến nhiều học sinh chưa ý thức đầy đủ về hậu quả của hành vi vi phạm.

Tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 của UBND thành phố Huế, Phó Giám đốc Công an thành phố Dương Văn Thoan cảnh báo tình trạng một bộ phận thanh, thiếu niên "chưa ngoan" tụ tập, có biểu hiện vi phạm pháp luật, cần được theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Các cơ quan chức năng và nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực gần trường học, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Nhiều trường tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường; đồng thời lồng ghép nội dung giáo dục vào các tiết học và hoạt động ngoại khóa.

Mới đây, Công an thành phố Huế tổ chức ra quân đồng loạt xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, càn quấy, gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, tối 18/4, các tổ tuần tra, chốt chặn đã phát hiện và xử lý 28 trường hợp vi phạm giao thông với tổng cộng 51 lỗi. Các lỗi chủ yếu gồm: Không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, phương tiện không đảm bảo quy định về giảm thanh; cùng các vi phạm khác như chở quá số người, không gắn biển số, vi phạm nồng độ cồn.

Theo anh Lê Quang Hùng (phường Phú Bài), việc kết hợp giữa xử lý nghiêm và tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh. Song, việc quản lý học sinh vi phạm an toàn giao thông không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giáo dục hay lực lượng chức năng, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Khi mỗi học sinh nâng cao ý thức, mỗi gia đình tăng cường trách nhiệm và các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp, tình trạng vi phạm sẽ từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội được xác định là yếu tố then chốt. Phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, nhắc nhở con em khi tham gia giao thông.

Cũng tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 của UBND thành phố, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan tăng cường các giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, trong đó có lĩnh vực an toàn giao thông.