Khẩn trương rà soát phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố

Cán bộ tổ 4, phường Thủy Xuân đối chiếu, cập nhật dữ liệu dân cư phục vụ công tác quản lý địa bàn

Chủ động rà soát từ cơ sở

Sau Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, TDP cùng các văn bản triển khai của UBND thành phố Huế, các địa phương trên địa bàn đang khẩn trương rà soát dữ liệu dân cư, hạ tầng và các yếu tố đặc thù để chuẩn bị xây dựng phương án phù hợp với thực tiễn, tránh bị động khi triển khai chính thức.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Huế còn 40 đơn vị hành chính cấp xã với 1.105 thôn, TDP. Trong đó, nhiều địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn có đặc thù riêng về dân cư, địa hình và tập quán sinh hoạt cộng đồng.

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, các địa phương phải rà soát toàn diện quy mô hộ dân, nhân khẩu, tổ chức đoàn thể, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng để xây dựng phương án phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Tiêu chí quy mô hộ gia đình dự kiến áp dụng đối với thành phố Huế là thôn từ 350 hộ trở lên và TDP từ 450 hộ trở lên. Với những địa bàn chưa đạt tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù, địa phương phải nêu rõ lý do đề xuất giữ nguyên.

Tại phường Hóa Châu, địa phương đã chủ động triển khai rà soát thực trạng các TDP nhằm chuẩn bị dữ liệu phục vụ xây dựng đề án khi có hướng dẫn chính thức. Theo kế hoạch của UBND phường, việc rà soát tập trung vào quy mô dân số, số hộ dân, hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, cơ sở tín ngưỡng và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở từng TDP.

Qua thống kê bước đầu, phường Hóa Châu hiện có 23 TDP với khoảng 9.670 hộ dân và hơn 41.300 nhân khẩu. Quy mô dân cư giữa các TDP có sự chênh lệch khá lớn, như TDP Thuận Hòa có 740 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu, Vân Quật Đông có 717 hộ với hơn 3.300 nhân khẩu; trong khi một số TDP khác chỉ khoảng 200 - 300 hộ dân. Nhiều nơi thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng TDP hoặc kiêm trưởng ban công tác Mặt trận nhằm tinh gọn đầu mối ở cơ sở.

Địa phương đồng thời rà soát hệ thống cơ sở tín ngưỡng, thiết chế văn hóa cộng đồng để phục vụ nghiên cứu phương án phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư. Chủ tịch UBND phường Hóa Châu Phan Trọng Nghĩa cho biết, việc rà soát hiện nay chủ yếu nhằm chuẩn bị dữ liệu ban đầu để địa phương chủ động trong quá trình xây dựng phương án sau này, đồng thời bảo đảm khi triển khai sẽ phù hợp với thực tiễn từng địa bàn dân cư.

Công tác cập nhật, kiểm tra thông tin dân cư tại tổ 4, phường Thủy Xuân

Bảo đảm phù hợp với đặc thù từng địa bàn

Tại xã A Lưới 1, qua rà soát bước đầu có 19 thôn với 3.439 hộ dân và khoảng 12.560 nhân khẩu; địa bàn rộng gần 198,65km², dân cư phân bố không đồng đều, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Nhiều thôn có quy mô nhỏ như thôn Đút 2 chỉ có 58 hộ, thôn Kê 1 có 78 hộ, thôn Pâr Ay có 110 hộ, thôn Ta Lo A Hố có 120 hộ. Trong khi đó, một số khu vực có vị trí liền kề, tương đồng về điều kiện sinh hoạt cộng đồng, phong tục tập quán và phát triển kinh tế - xã hội nên được địa phương nghiên cứu theo hướng sắp xếp để tinh gọn đầu mối quản lý.

Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 Nguyễn Văn Hải thông tin: Để chủ động trong công tác sắp xếp thôn, TDP, trước khi có Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn mới của Sở Nội vụ, địa phương đã chủ động rà soát thực trạng dân cư, quy mô hộ gia đình, điều kiện hạ tầng và nghiên cứu các phương án sắp xếp ban đầu đối với những thôn có quy mô nhỏ, địa bàn liền kề. Tuy nhiên, do xã có nhiều yếu tố đặc thù như địa bàn miền núi rộng, dân cư phân tán, nhiều khu vực biệt lập, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung với phong tục tập quán và sinh hoạt cộng đồng riêng, nên việc xây dựng phương án chính thức cần tiếp tục chờ các hướng dẫn đặc thù của Trung ương và thành phố để bảo đảm phù hợp thực tế, hạn chế xáo trộn trong người dân.

Theo Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nội vụ Trần Minh Long, trước khi Chỉ thị số 21/CT-TTg được ban hành, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố đã chủ động rà soát sơ bộ số lượng thôn, TDP và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở nhằm chuẩn bị dữ liệu ban đầu, tránh bị động khi triển khai chủ trương sắp xếp.

Sau khi có Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản triển khai của UBND thành phố, chiều 26/5, Sở Nội vụ tiếp tục ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể để các xã, phường rà soát, đánh giá thực trạng và báo cáo phương án sắp xếp thôn, TDP theo tiêu chí, điều kiện dự kiến của Trung ương.

Trên cơ sở số liệu tổng hợp từ các địa phương, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố xây dựng phương án tổng thể để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện khi Trung ương ban hành hướng dẫn chính thức và các quy định đặc thù liên quan.

Việc sắp xếp thôn, TDP cần bảo đảm phù hợp đặc điểm từng địa bàn, hài hòa giữa yêu cầu tinh gọn bộ máy với yếu tố lịch sử, văn hóa cộng đồng và đời sống dân cư. Vì vậy, việc các địa phương chủ động rà soát từ sớm sẽ giúp quá trình xây dựng phương án sát thực tế và tạo sự đồng thuận khi triển khai.