Nghe dân để gỡ khó từ cơ sở

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú (bìa trái) “Cà phê sáng thứ Bảy” cùng người dân.

"Cà phê sáng thứ Bảy"

Tại phường Phong Phú, mô hình “Cà phê sáng thứ Bảy” cùng dân được triển khai theo từng tổ dân phố (TDP), tạo không gian thân tình để người dân trực tiếp trao đổi với lãnh đạo phường. Những vấn đề được đưa ra đều gần với đời sống hằng ngày, từ đất đai, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự đến những vướng mắc phát sinh tại khu dân cư.

Không gian cởi mở giúp những vấn đề người dân quan tâm được trao đổi thẳng thắn hơn, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, lãnh đạo địa phương trực tiếp nghe dân nói, hiểu rõ hơn những khó khăn, bất cập từ cơ sở.

Anh Phạm Đức Huy, người dân TDP Điền Hương, phường Phong Phú cho rằng, mô hình “Cà phê sáng thứ Bảy” cùng dân tạo sự gần gũi giữa chính quyền và người dân. Qua những buổi gặp gỡ, nhiều vấn đề được nắm bắt, giải quyết kịp thời; người dân cũng dễ dàng chia sẻ ý kiến, đề xuất của mình hơn.

“Cà phê sáng thứ Bảy” cùng dân ở Phong Phú tạo không gian đối thoại trực tiếp thì tại các phường Phong Thái, Phong Dinh, bên cạnh việc thường xuyên tổ chức các hội nghị để lãnh đạo trực tiếp đối thoại với người dân, địa phương còn triển khai mô hình “Tháng nghe dân nói” định kỳ, nhằm lắng nghe kiến nghị, nguyện vọng của người dân từ cơ sở.

Hiện nay ở phường Phong Thái, ngoài chương trình “Tháng nghe dân nói”, phường có kế hoạch mở thêm kênh tiếp nhận ý kiến thông qua “Hộp thư số lắng nghe dân nói”, tích hợp mã QR để người dân gửi phản ánh, góp ý. Nội dung phản ánh tập trung vào những vấn đề thiết thực, như: vệ sinh môi trường; xây dựng trật tự đô thị; bảo đảm an toàn giao thông… Cách làm này tạo thêm thuận tiện cho người dân, nhất là khi những vấn đề phát sinh có thể được phản ánh nhanh chóng mà không nhất thiết phải trực tiếp đến cơ quan công quyền.

Dân chủ đi vào thực chất

Từ những mô hình cụ thể tại các phường Phong Phú, Phong Thái, Phong Dinh… cho thấy, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại khu vực cửa ngõ phía bắc thành phố đang được triển khai linh hoạt hơn, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Cùng với các cuộc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, nhiều địa phương tổ chức gặp gỡ người dân hoặc bố trí thời gian phù hợp để người dân thuận tiện gặp gỡ cán bộ, phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống.

Tại phường Phong Điền, các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân cũng được chú trọng, qua đó giúp chính quyền nắm bắt tình hình tại khu dân cư và kịp thời xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều TDP ở phường Phong Điền có địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức nắm bắt thông tin từ cơ sở, nhất là khu vực đồi núi của xã Phong Mỹ trước đây.

Theo bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Thái, quy mô địa bàn sau sắp xếp tăng gần gấp 3 lần so với trước. Cùng với tăng cường bám sát cơ sở, phường cũng đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc. Các thông tin chỉ đạo được triển khai qua nhóm Zalo với các TDP, giúp truyền đạt nhiệm vụ nhanh hơn, đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình tại từng khu dân cư.

Những cách làm trên cho thấy dân chủ ở cơ sở không nhất thiết phải được thực hiện bằng những hình thức lớn mà có thể bắt đầu từ những việc rất gần với đời sống: Một buổi gặp gỡ, một cuộc đối thoại, một nhóm thông tin hay một mã QR để người dân gửi phản ánh. Quan trọng hơn, các kênh này phải tạo được sự kết nối từ ý kiến của người dân đến trách nhiệm giải quyết của cơ quan chức năng.

Bà Lê Thị Hoa Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú chia sẻ: Khi người dân đã gửi phản ánh thì Mặt trận phải theo đến khi có kết quả, chứ không thể tiếp nhận rồi để đó. Đây cũng là yêu cầu cốt lõi để việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất. Người dân không chỉ được biết, được tham gia, được phản ánh mà còn cần được biết ý kiến của mình đã được tiếp nhận, xử lý như thế nào và kết quả ra sao.

Một phản ánh được chuyển đúng nơi, một kiến nghị được giải quyết kịp thời, một kết quả được thông tin trở lại cho người dân chính là minh chứng cụ thể nhất cho hiệu quả của dân chủ ở cơ sở.