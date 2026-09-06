Chuyển mạnh từ “có vi phạm mới kiểm tra” sang “kiểm tra để không xảy ra vi phạm”

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

Qua 5 năm triển khai Đề án 07-ĐA/TU, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng có chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT về vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát ngày càng rõ hơn, từng bước gắn với yêu cầu phòng ngừa, cảnh báo và chấn chỉnh vi phạm.

Trong 5 năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.833 lượt tổ chức đảng, giám sát chuyên đề 1.840 lượt tổ chức đảng; qua kiểm tra, giám sát phát hiện 55 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, trong đó 1 tổ chức phải thi hành kỷ luật. Các cấp ủy, chi bộ đã kiểm tra 13.965 lượt đảng viên, trong đó có 2.314 cấp ủy viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 tổ chức đảng và 114 đảng viên; qua kiểm tra, tất cả các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra đều có vi phạm, trong đó 8 tổ chức đảng và 48 đảng viên phải thi hành kỷ luật.

Các cơ quan chức năng đã tiếp nhận 716 đơn phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, chủ yếu về đất đai, công tác cán bộ và những điều đảng viên không được làm; giải quyết tố cáo đối với 16 đảng viên và 1 tổ chức đảng. Toàn Đảng bộ tiếp nhận, quản lý 13.579 bản kê khai tài sản, thu nhập.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng phòng ngừa từ sớm, từ xa; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh, tổng kết Đề án 07-ĐA/TU diễn ra trong thời điểm Trung ương ban hành nhiều chủ trương mới. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV xác định kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức, chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, chuyển mạnh sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm, giám sát thường xuyên, ngay từ đầu và trên dữ liệu. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị yêu cầu phân định rõ đổi mới, sáng tạo với vi phạm, rủi ro khách quan với cố ý làm trái, vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị chuyển từ “có vi phạm mới kiểm tra” sang “kiểm tra để không xảy ra vi phạm”; giám sát phải đi trước một bước, nhận diện nguy cơ, cảnh báo và chấn chỉnh kịp thời. Kiểm tra, giám sát phải gắn với quá trình lãnh đạo; lãnh đạo đến đâu, kiểm tra, giám sát phải theo đến đó.

Đồng chí Phạm Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực có nguy cơ cao như đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, tài chính - ngân sách, tài sản công, công tác cán bộ và thực hiện phân cấp, phân quyền. Trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, quyền hạn tăng lên thì trách nhiệm và kiểm soát quyền lực phải tăng tương ứng.

Đồng chí yêu cầu bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm” vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương để hợp thức hóa sai phạm; không để người làm thì lo bị kiểm tra, còn người không làm lại an toàn. Kiểm tra, giám sát phải nhận diện bất cập, khó khăn để kiến nghị tháo gỡ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, giám sát, tăng cường kết nối, phân tích dữ liệu, cảnh báo sớm; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, công tâm, liêm chính, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị UBKT Thành ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, tham mưu xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, ứng dụng chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2031”, với mục tiêu rõ, nhiệm vụ cụ thể, giải pháp khả thi; chuyển từ “nhận thức” sang “hành động”, lấy hiệu quả phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý đúng, góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển làm thước đo chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.