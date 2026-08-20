Lãnh đạo phường Phong Điền chỉ đạo giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Người dân TDP Phong Mỹ 1 đề đạt nguyện vọng đến lãnh đạo phường

Tại buổi đối thoại, người dân TDP Phong Mỹ 1 phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, hạ tầng và đời sống dân sinh. Đáng chú ý là đề nghị đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển lâm nghiệp, có định hướng lâu dài về cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai vùng gò đồi; nâng cấp Tỉnh lộ 11B và các tuyến đường thường xuyên ngập lụt; xây mới chợ Phong Mỹ; đầu tư, tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến khu Hòa Mỹ.

Người dân cũng kiến nghị giải quyết bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai vị trí; đầu tư điện chiếu sáng, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh; trang cấp thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng và phương tiện cứu hộ mùa mưa lũ; tập huấn chuyển đổi số cho đội ngũ cơ sở và xem xét giữ tên Trường Tiểu học Hòa Mỹ.

Dịp này, lãnh đạo UBND phường và các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp giải trình, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kết luận buổi tiếp dân, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết của Nhân dân. Đồng chí yêu cầu UBND phường và các bộ phận chuyên môn khẩn trương rà soát, kiểm tra, đo đạc chính xác ranh giới, diện tích, vị trí thửa đất để kịp thời cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.