Đón đọc Huế ngày nay số 521, phát hành ngày 10/9

Bài viết “Vài suy nghĩ về dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa” cho rằng, việc xây dựng một đạo luật riêng thể hiện cách tiếp cận mới, coi văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần bảo tồn mà còn là nguồn lực tạo ra giá trị kinh tế, việc làm, tài sản trí tuệ và sức mạnh mềm quốc gia. Từ thực tiễn Huế, bài viết đề xuất làm rõ cơ chế khai thác dữ liệu văn hóa, bảo vệ quyền lợi của nghệ nhân và cộng đồng nắm giữ di sản; đồng thời, bảo đảm một phần lợi ích từ hoạt động thương mại hóa được tái đầu tư cho công tác bảo tồn.

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Tiếp nối chủ đề này, bài “Mở cánh cửa phát triển mới cho Huế” tập hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội, cơ quan quản lý văn hóa và đơn vị bảo tồn di tích. Các ý kiến kỳ vọng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sẽ tạo hành lang pháp lý để Huế thử nghiệm những mô hình mới, khai thác không gian sáng tạo và thương mại hóa tài sản trí tuệ. Trong đó, chính sách cần đến được với nghệ nhân làng nghề, nhà thiết kế trẻ, nhóm sáng tạo độc lập và doanh nghiệp khởi nghiệp. Huế cũng cần xác định những lĩnh vực có thế mạnh để ưu tiên đầu tư, lấy di sản làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và sáng tạo làm động lực phát triển.

Ở trang Thời sự - Chính trị nổi bật với bài “Cơ hội để Huế đón dòng vốn mới”. Theo bài viết, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, quỹ đất còn nhiều dư địa và định hướng thu hút dòng vốn chất lượng cao đang mở thêm cơ hội để TP. Huế đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ở bài “Sáp nhập trường, chưa vội đổi đồng phục”, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc duy trì đồng phục hiện có là một giải pháp thiết thực, bởi sắp xếp trường, lớp không nên kéo theo những thay đổi không cần thiết đối với học sinh và phụ huynh. Việc thay đổi đồng phục phải được thông tin, hướng dẫn cụ thể, công khai đến học sinh và cha mẹ học sinh, bảo đảm phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, không tạo thêm áp lực về chi phí. Trường hợp điều chỉnh đối với nhiều khối lớp, cơ sở giáo dục phải báo cáo, giải trình với cơ quan quản lý trực tiếp.

Bài “Sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ” thông tin TP. Huế đã hoàn thành thu thập sinh phẩm tại toàn bộ 42 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, sớm tám tháng so với kế hoạch. Trong tổng số 7.282 phần mộ chưa rõ thông tin, các lực lượng đã thu thập 3.908 mẫu sinh phẩm, đạt 53,4%, bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phục vụ giám định ADN. Kết quả này góp phần đẩy nhanh hành trình xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Bài Gỡ khó để ‘ươm mầm” phản ánh những cách làm nhằm tạo nguồn phát triển Đảng trong hội viên nông dân. Sáu tháng đầu năm 2026, các cấp hội nông dân đã giới thiệu 81 hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, bồi dưỡng; trong đó, 15 hội viên được kết nạp Đảng.

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Trang Kinh tế có bài “Gắn sản phẩm OCOP với làng nghề và du lịch sinh thái, cộng đồng”. Toàn thành phố hiện có 118 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP, gồm một sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, 21 sản phẩm 4 sao và 95 sản phẩm 3 sao. Sáu sản phẩm du lịch nông thôn đạt OCOP 3 sao đang góp phần kết nối sản xuất nông nghiệp, làng nghề, văn hóa bản địa với hoạt động du lịch. Cùng trang, bài “Một mô hình, nhiều hộ cùng làm” giới thiệu hiệu quả của mô hình nuôi thủy sản xen ghép ở vùng nước lợ xã Quảng Điền.

Trang Bạn đọc - Pháp luật có bài “Tháo dỡ lồng bè, trả lại không gian xanh cho sông Như Ý”. Với sự tuyên truyền, vận động của chính quyền phường Vỹ Dạ, các hộ dân đã chủ động thu hoạch cá, tháo dỡ lồng bè và công trình tạm, góp phần khơi thông dòng chảy, cải thiện môi trường và cảnh quan trên sông Như Ý.

Ngoài ra, Báo Huế ngày ngay số 521 còn có các thông tin đáng chú ý khác, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!