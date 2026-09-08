Đối thoại để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung (thứ hai, từ phải sang) kiểm tra khu tái định cư ở phường Thuận An sau khi tiếp nhận phản ánh tại buổi tiếp dân.

Lắng nghe và làm đến cùng

Với ông Lê Văn Thân, người dân ở xã Phú Lộc, hành trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) là một chặng đường dài. Gia đình ông cùng nhiều hộ dân vạn đò được lên bờ tái định cư từ năm 2006, nhưng phải sau 20 năm mới được nhận giấy chứng nhận.

Ông Thân chia sẻ, chưa được cấp GCNQSDĐ khiến việc vay vốn làm ăn của bà con gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ cần vốn cho con đi xuất khẩu lao động nhưng không thể tiếp cận vốn vay.

Kiến nghị của người dân được nêu nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đảng ủy, UBND xã Phú Lộc chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn 18 hộ dân tại khu tái định cư thủy diện Vụng Than hoàn thiện hồ sơ. Đến nay, 18/18 hộ đã được cấp GCNQSDĐ với tổng diện tích 1.993,5m2.

Từ ngày 1/7/2025 - 16/8/2026, Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc đã thực hiện 27 cuộc tiếp công dân, với 114 lượt ý kiến của 69 công dân; trong đó 11 cuộc tại trụ sở và 16 cuộc tại các thôn. Nội dung chủ yếu liên quan đến đất đai, tái định cư và khai thác thủy sản. Đáng chú ý, nhiều cuộc tổ chức tại thôn, giúp cấp ủy, chính quyền nắm tình hình sát hơn, kịp thời hơn.

Đồng chí Lê Văn Thông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Lộc nhấn mạnh: Sau mỗi buổi làm việc đều có thông báo kết luận, giao cơ quan có thẩm quyền xử lý. Với phản ánh khai thác cát, sỏi trái phép, địa phương đã kiểm tra, lập biên bản. Với tình trạng đánh bắt thủy sản tận diệt, xã chỉ đạo tuần tra, cho các hộ ký cam kết và phối hợp địa phương lân cận ngăn chặn. Phương châm là lắng nghe và làm đến cùng, có kết quả cụ thể.

Lãnh đạo xã Phú Vang tổ chức tiếp công dân định kỳ.

Phú Vang cũng triển khai tiếp công dân theo hướng thực chất, gắn tiếp nhận với phân loại, xử lý và theo dõi kết quả. Trong tháng 8/2026, lãnh đạo Đảng ủy xã tiếp dân tại thôn Phường Nhất, tiếp nhận hơn 15 lượt phản ánh, kiến nghị. UBND xã phối hợp Thường trực HĐND tổ chức 4 đợt tiếp công dân, với 35 người tham dự và 20 ý kiến liên quan đất đai, sản xuất, giao thông, chính sách, môi trường.

Trong tháng 8, UBND xã tiếp nhận 17 đơn, gồm 1 đơn khiếu nại, 8 đơn kiến nghị, 1 đơn do cơ quan khác chuyển đến và 7 đơn trùng nội dung. Các vụ việc được phân loại, giao chuyên môn xem xét; nội dung cần làm rõ được đối thoại, giải thích cụ thể.

Theo đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang, để tiếp dân hiệu quả hơn, phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm việc tiếp dân tại các thôn; công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ánh để người dân biết nơi phản ánh, cán bộ rõ trách nhiệm. Tiếp công dân chỉ có ý nghĩa khi “nghe” gắn với “làm”, có đầu mối chịu trách nhiệm, có kết quả cụ thể.

Lãnh đạo xã Phú Lộc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tái định cư Vụng Than.

Giải quyết từ sớm, từ xa

Từ đầu năm đến nay, bí thư cấp ủy cấp xã, phường trên địa bàn đã thực hiện 511 cuộc tiếp dân, tiếp nhận 1.211 lượt công dân kiến nghị, phản ánh.

Các ý kiến chủ yếu liên quan đất đai, hạ tầng, sản xuất và dân sinh. Hầu hết ý kiến thuộc thẩm quyền đều được giải đáp. Đối với những nội dung cần xác minh được chỉ đạo nghiên cứu, giải quyết. Theo Ban Nội chính Thành ủy, một số địa phương làm tốt, như A Lưới 3, Phú Lộc, Khe Tre, Phú Vang, Bình Điền…

Ở cấp thành phố, Bí thư Thành ủy đã thực hiện 7 cuộc tiếp dân, tiếp 23 lượt công dân và ghi nhận 33 lượt kiến nghị, chủ yếu liên quan đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, chính sách và quy hoạch. Đến nay, 30 kiến nghị đã được giải quyết; 3 ý kiến còn lại tiếp tục được theo dõi, đôn đốc.

Theo UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân, ở đâu công tác tiếp công dân được thực hiện tốt, ở đó tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được lắng nghe, giải quyết kịp thời, hạn chế nguy cơ hình thành “điểm nóng” hoặc khiếu kiện phức tạp kéo dài. Đối thoại giúp cấp ủy, chính quyền nhận diện từ sớm, từ xa những vướng mắc, nhất là trong đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý tài sản công.

Từ yêu cầu đó, không chỉ duy trì lịch tiếp dân mà phải nâng chất lượng đối thoại và xử lý sau đối thoại. Người đứng đầu cần nắm vụ việc, phân định trách nhiệm, chỉ đạo chuyên môn, đôn đốc tiến độ. Với vấn đề vượt thẩm quyền, phải chủ động phối hợp, giải thích rõ để người dân hiểu; tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn nhũng nhiễu, tiêu cực.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân nhấn mạnh, hiệu quả tiếp công dân không nên chỉ đo bằng số cuộc tiếp dân hay số lượt người được tiếp, mà quan trọng hơn là số vấn đề được nhận diện, số vụ việc được giải quyết và số vụ việc không để kéo dài thành “điểm nóng”.

Xóa “điểm nóng” không bắt đầu khi vụ việc đã phức tạp, mà từ khi vấn đề mới phát sinh. Thực tế ở xã Phú Lộc cho thấy, đối thoại tại thôn và theo đến cùng từng hồ sơ có thể tháo gỡ vướng mắc thực tế. Tại Phú Vang, việc phân loại, đối thoại, công khai đầu mối giúp hạn chế đơn thư kéo dài. Như đồng chí Đặng Ngọc Trân phân tích, giá trị của tiếp dân nằm ở khả năng nhận diện sớm, xử lý dứt điểm, không để bức xúc tích tụ. Khi cán bộ nghe dân nói, hiểu điều dân cần và làm đến cùng trách nhiệm, tiếp công dân sẽ góp phần xây dựng chính quyền gần dân, đồng thuận.