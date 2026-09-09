Triển khai Đề án 06 phải đồng bộ, thực chất, gắn với trách nhiệm cụ thể

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu kết luận cuộc họp.

Nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo báo cáo của Công an thành phố, trong 8 tháng đầu năm 2026, việc triển khai Đề án 06 tiếp tục được thực hiện gắn với chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Từ đầu năm đến nay, Đề án 06 tại TP. Huế tiếp tục được triển khai trên nhiều mặt, từ xây dựng công dân số, cải cách thủ tục hành chính đến số hóa và kết nối dữ liệu. Công an thành phố phối hợp các đơn vị tham mưu UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố ban hành hơn 30 kế hoạch và 110 văn bản chỉ đạo, tập trung vào Chương trình Đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035; phát triển công dân số và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID phục vụ chính quyền số, xã hội số.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời đưa vào vận hành Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi thành phố, với 41 điểm tiếp nhận, trả kết quả và 166 điểm đại lý dịch vụ công trực tuyến.

Các tiện ích trên VNeID ngày càng được mở rộng. Thành phố đã tích hợp 454.458 sổ sức khỏe điện tử; hơn 4,5 triệu lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước được thực hiện thành công tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Cùng với đó, 5.128 hồ sơ doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử đã được đồng bộ, đạt tỷ lệ 91,95%.

Ở lĩnh vực công dân số, toàn thành phố đã thu nhận 1.428.947 hồ sơ cấp căn cước, 919.535 hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt 880.125 tài khoản, đạt tỷ lệ 95,71%. Việc hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tích hợp giấy tờ tiếp tục được tăng cường.

Cùng với các tiện ích trực tiếp đối với người dân, việc tạo lập và chuẩn hóa dữ liệu cũng được đẩy mạnh. Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý 1.132.102 thửa đất, trong đó 656.756 thửa đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, đạt 58%. Ngành y tế đang rà soát, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành và tạo lập sổ sức khỏe điện tử. Thành phố cũng đã thu nhận 1.975 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 98,75%.

Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn còn những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, tập trung ở xây dựng, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu chuyên ngành; hiệu quả vận hành các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; phát triển chữ ký số, tích hợp thông tin, giấy tờ trên VNeID và bảo đảm nguồn lực thực hiện.Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành trao đổi về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai Đề án 06, tập trung vào hoàn thiện dữ liệu đất đai, y tế, giáo dục; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và phát triển công dân số.

Đại diện Công an thành phố phát biểu tại cuộc họp

Gắn trách nhiệm cụ thể với từng nhiệm vụ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Công an thành phố và các sở, ngành trong triển khai Đề án 06.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, việc thực hiện Đề án thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực; tuy nhiên, sự phối hợp giữa một số ngành, địa phương có mặt chưa thật sự đồng bộ, thống nhất.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục gắn chặt việc triển khai Đề án 06 với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, bảo đảm các nhiệm vụ được tiến hành khoa học, hiệu quả, đồng bộ và thực chất.

Các sở, ngành căn cứ Kế hoạch số 322/KH-UBND và Kế hoạch số 421/KH-UBND của UBND thành phố để rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao; xác định rõ thời hạn hoàn thành, đơn vị đầu mối, cán bộ trực tiếp phụ trách và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Kết quả triển khai Đề án 06 phải được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân liên quan.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải thường xuyên rà soát, đánh giá tính hiệu quả và đồng bộ của từng nhiệm vụ. Những nội dung phát sinh bất cập hoặc không còn phù hợp với thực tiễn cần kịp thời đề xuất cập nhật, điều chỉnh, tránh thực hiện cứng nhắc làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc.

Bên cạnh tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, các sở, ngành phải chủ động xác định những công việc cần triển khai trong năm 2027 để sớm xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các ngành, lĩnh vực tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ gắn với yêu cầu thực tiễn; nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là hoàn thiện, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành về đất đai, y tế, giáo dục, cán bộ, lao động; đẩy mạnh bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, học bạ số, nông nghiệp thông minh, thương mại điện tử, du lịch số, di sản số và quản lý đô thị thông minh.

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh xây dựng từ điển dữ liệu dùng chung, quy hoạch dữ liệu thống nhất với khung kiến trúc dữ liệu của thành phố; xác định rõ phương thức tạo lập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải được chuẩn hóa ngay từ đầu, bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, thuận lợi cho kết nối, tích hợp, tránh phải điều chỉnh nhiều lần. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, địa phương về chuyên môn, kỹ thuật và đôn đốc việc cấp chữ ký số cho người dân.

Về trang thiết bị phục vụ Đề án 06 và chuyển đổi số, các cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; ưu tiên trang thiết bị thiết yếu cho cán bộ, công chức và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và hiệu quả sử dụng.

“Công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực Đề án 06, chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tháo gỡ, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất và đúng tiến độ”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.