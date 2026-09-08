Gỡ khó cho công đoàn phường

LĐLĐ thành phố nắm bắt tình hình việc làm, đời sống của người lao động tại doanh nghiệp.

Một người, nhiều đầu việc

Thành phố Huế hiện có 5 công đoàn phường. Đây là mô hình mới được tổ chức trong bối cảnh bộ máy công đoàn có nhiều thay đổi. Sau thời gian đầu vận hành, những khó khăn đã bộc lộ từ các công việc sát cơ sở nhất.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch Công đoàn phường Thuận Hóa cho biết, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn chủ yếu có quy mô nhỏ, trong khi công đoàn phường chỉ có một cán bộ. Nhân lực mỏng khiến việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn, tiếp cận doanh nghiệp và phát triển đoàn viên gặp không ít khó khăn. Công đoàn phường cũng còn vướng mắc trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ và phát huy vai trò đại diện tại địa bàn.

Theo ông Phạm Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn phường Hương Trà, địa bàn tập trung nhiều DN lớn nhưng quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) không dễ dàng. Có trường hợp công đoàn phường đã kết nối, thống nhất thời gian làm việc với doanh nghiệp, song việc bố trí các thành phần cùng tham gia chưa thuận lợi nên kế hoạch tuyên truyền, vận động có lúc phải điều chỉnh.

Với lực lượng hiện có, công đoàn phường khó đảm đương đầy đủ các nội dung liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, quan hệ lao động và phát triển đoàn viên. Ông Phạm Thanh Sơn kiến nghị Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tăng cường cán bộ chuyên môn, hỗ trợ công đoàn phường trong quá trình làm việc với doanh nghiệp.

Khó khăn khác nằm ở công tác tài chính. Ông Nguyễn Ích Sa Nhân, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn, phụ trách bộ phận tài chính LĐLĐ thành phố thông tin, bộ phận hiện có 5 cán bộ nhưng phải phụ trách 445 CĐCS. Trong khi đó, cán bộ tài chính tại nhiều CĐCS làm việc kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn sâu về tài chính.

Một số CĐCS trong doanh nghiệp quản lý nguồn kinh phí từ 6 - 7 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn tài chính lớn đòi hỏi cán bộ phải nắm vững nghiệp vụ và thực hiện đúng quy định. Sau sắp xếp, việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn cũng phát sinh nhiều nội dung cần được hướng dẫn, tháo gỡ.

Quá trình chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn vẫn còn chậm. Chữ ký số chưa được triển khai đồng bộ, dữ liệu đoàn viên trên phần mềm chưa được cập nhật thống nhất. Những vướng mắc này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý và điều hành trong mô hình mới.

Rõ nhiệm vụ, sát người lao động

Bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho hay, LĐLĐ thành phố đã thành lập các tổ công tác quản lý địa bàn. Mỗi tổ gồm 4 thành viên, phụ trách những xã, phường chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn phường. Ngoài công việc chuyên môn, các thành viên trực tiếp xuống cơ sở, hỗ trợ giải quyết những vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội và phát triển đoàn viên.

Đối với các phường đã có tổ chức công đoàn và tập trung nhiều doanh nghiệp, LĐLĐ thành phố sẽ tăng cường cán bộ chuyên môn để hỗ trợ tiếp cận doanh nghiệp, vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên. Việc triển khai chữ ký số, cập nhật dữ liệu và tập huấn sử dụng các nền tảng số cho cán bộ CĐCS cũng tiếp tục được thực hiện.

Tại buổi làm việc giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố mới đây, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân cho rằng, hoạt động công đoàn phải thay đổi phương thức, hướng mạnh hơn đến bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực của người lao động. Tổ chức công đoàn cần trả lời rõ người lao động được bảo vệ và hưởng lợi gì khi tham gia công đoàn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, công đoàn cần chủ động rà soát các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm, nợ lương và xây dựng giải pháp xử lý cho từng trường hợp. Việc phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội, chính quyền và các đơn vị liên quan phải quyết liệt hơn. Kết quả giải quyết quyền lợi sẽ củng cố niềm tin của người lao động, đồng thời khẳng định vai trò và tiếng nói của tổ chức công đoàn.

Công tác chăm lo cần vượt ra khỏi những hỗ trợ trước mắt. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân đề nghị công đoàn tiếp tục theo dõi đời sống của những người lao động bị suy giảm sức khỏe. Đối với thân nhân của người tử vong, tổ chức công đoàn cần kết nối nguồn lực, hỗ trợ sinh kế để gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Một giải pháp khác được đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh là tăng cường truyền thông về những vụ việc công đoàn tham gia bảo vệ thành công quyền lợi người lao động. Những kết quả cụ thể sẽ giúp cộng đồng nhận diện rõ hơn vai trò của tổ chức công đoàn. Đây cũng là cơ sở để tạo niềm tin và vận động người lao động gia nhập tổ chức.

“Công đoàn có tính chất đặc thù so với các tổ chức đoàn thể khác, bởi hoạt động chủ yếu hướng đến đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp và gắn trực tiếp với quan hệ lao động. Nhiệm vụ của công đoàn phường cần được xác định rõ để cán bộ tập trung bám địa bàn, nắm tình hình việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động. Khi những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động được phát hiện sớm, theo dõi và hỗ trợ kịp thời, công đoàn phường mới thực sự phát huy vai trò đại diện, trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động”, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định.