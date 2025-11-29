Hội Cựu chiến binh TP. Huế: Vững vàng trong giai đoạn mới

Cựu chiến binh phường Phú Xuân gặp mặt giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Hội CCB TP. Huế

Vận hành thông suốt, hiệu quả

Năm 2025, sự chuyển mình của hệ thống chính trị theo mô hình CQĐP2C tạo ra bước ngoặt lớn trong cách vận hành và tổ chức đời sống xã hội. Đây đồng thời tạo ra thách thức mới với Hội CCB TP. Huế khi phải ổn định tư tưởng của hội viên và tạo niềm tin trong Nhân dân.

“Thay đổi luôn kéo theo tâm lý lo lắng. Khi mô hình CQĐP2C được triển khai, Hội CCB TP. Huế đã quán triệt tinh thần không hoang mang trước thay đổi, không dao động trước các luận điệu sai trái đối với hội viên. CCB phải là lực lượng giữ vững niềm tin, giữ vững kỷ cương để Nhân dân yên tâm. Nhờ đó, 5 tháng sau hợp nhất, mọi hoạt động của Hội được vận hành thông suốt, ổn định và hiệu quả”, ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch Hội CCB TP. Huế chia sẻ.

Theo ông Lưu, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc, chống phá, Hội CCB thành phố đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền. Các chỉ thị, nghị quyết (NQ) quan trọng của Bộ Chính trị (4 NQ lớn như NQ 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; NQ 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; NQ 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; NQ 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân) hay các kết luận về mô hình CQĐP2C được phổ biến sâu rộng, giúp hội viên nắm chắc định hướng của Đảng và củng cố niềm tin vào tiến trình cải cách bộ máy hành chính. Những nội dung liên quan đến đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao, phòng, chống lừa đảo trên mạng hay các vấn đề xã hội nhạy cảm đều được Hội CCB TP. Huế nắm bắt, tuyên truyền kịp thời đến người dân ở các địa phương, góp phần ổn định dư luận xã hội.

Trong các dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng Huế và giải phóng miền Nam, hội viên CCB TP. Huế cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng, kể lại những câu chuyện của một thời “mưa bom bão đạn” của họ, tạo sức lan tỏa và khơi dậy tình yêu Tổ quốc đến thế hệ trẻ.

Gương mẫu trong đời sống thường ngày

Vào những “Ngày Chủ nhật xanh” hàng tuần ở các địa bàn trong TP. Huế, dễ dàng bắt gặp bóng áo xanh lục của hội viên CCB. Có người dù mái đầu đã bạc nhưng đôi mắt vẫn sáng, bước chân vẫn nhanh nhẹn, cùng người dân địa phương vệ sinh các khu dân cư, hay nhắc nhở mọi người phân loại rác thải, bỏ rác đúng nơi quy định và đúng giờ. Từ những hoạt động thường nhật, phong trào “CCB gương mẫu” được duy trì trong hội viên hội CCB. Nhờ đó, các mô hình “Dân vận khéo” được phát huy mạnh mẽ. Hội CCB TP. Huế vận động hội viên chấp hành giải tỏa mặt bằng cho các dự án, tham gia chuyển hóa địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội, phối hợp giữ gìn an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố xanh - sạch - đẹp trong các dịp lễ lớn.

“Ngày trước bảo vệ Tổ quốc bằng khẩu súng; bây giờ giữ bình yên cho xóm giềng bằng việc làm gương, giữ nếp sống tốt cũng là cách chúng tôi phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” giữa thời bình”, ông Phạm Xuân Phụng, hội viên CCB phường Phú Xuân cho biết.

Một trong những điểm sáng trong năm 2025 của Hội CCB TP. Huế là cuộc vận động “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Hội đã xây mới và sửa chữa 19 ngôi nhà cho hội viên khó khăn với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Cùng với đó, hội tích cực phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia thắp nến tri ân, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trong dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng TP. Huế.

Trong đợt lũ lụt vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, Hội CCB TP. Huế đã có 193 hội viên bị thiệt hại, ước tính tổn thất hơn 5,6 tỷ đồng. Để giúp các CCB khắc phục hậu quả thiên tai, Hội CCB TP. Huế và các chi hội CCB ở 40 phường, xã trên địa bàn thành phố đã tổ chức vận động ủng hộ hội viên và người dân những khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, hội viên Hội CCB TP. Huế cũng quyên góp, ủng hộ Nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nhìn lại 5 tháng sau vận hành mô hình CQĐP2C, Hội CCB TP. Huế cho thấy khả năng thích ứng mạnh mẽ: Hệ thống hoạt động nhịp nhàng, phong trào đi vào chiều sâu, hội viên ngày càng gắn kết. Bước sang năm 2026, Hội CCB. TP. Huế đặt mục tiêu tiếp tục nâng chất lượng tuyên giáo, mở rộng mô hình “Dân vận khéo”, nâng cao hiệu quả giám sát - phản biện xã hội, và duy trì vai trò nòng cốt trong các phong trào “đô thị văn minh”, “an toàn giao thông”, “phòng, chống tội phạm”.

Giữa thời bình, những người lính từng đi qua chiến tranh lại tiếp tục phục vụ cộng đồng, phục vụ Nhân dân bằng tinh thần trách nhiệm, sự mẫu mực và tình yêu thương đồng bào, đồng đội. Trong bối cảnh mới, họ tiếp tục là lực lượng gương mẫu, đi đầu, xứng đáng với niềm tin mà Đảng bộ và Nhân dân thành phố giao phó.