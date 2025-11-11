Đề xuất sửa thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Sửa thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 7- Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ:

Trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ gửi 1 bộ hồ sơ đến Sở Y tế theo quy định. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế phải thành lập tổ thẩm định để tổ chức thẩm định và có biên bản thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Y tế có văn bản hướng dẫn trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ hoàn thiện hồ sơ.

Tổ thẩm định do lãnh đạo Sở Y tế hoặc Trưởng phòng nghiệp vụ y làm tổ trưởng, các thành viên bao gồm: đại diện phòng nghiệp vụ y - Sở Y tế, lãnh đạo bệnh viện khu vực hoặc trung tâm y tế khu vực và trưởng trạm y tế xã, phường, đặc khu nơi đặt trạm, điểm sơ cấp cứu.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định, Giám đốc Sở Y tế phải cấp giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 Thông tư số 17/2014/TT-BYT, trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Khi thay đổi địa điểm, trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải bảo đảm các điều kiện hoạt động quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 17/2014/TT-BYT và báo cáo bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm gửi Sở Y tế để thẩm định các điều kiện hoạt động tại địa điểm mới. Sau khi thẩm định theo thủ tục quy định, Sở Y tế cấp lại giấy phép hoạt động theo địa điểm mới.

Trường hợp giấy phép hoạt động của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ bị mất, rách, hỏng thì trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ có trách nhiệm gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đến Sở Y tế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2b Thông tư số 17/2014/TT-BYT. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại của trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ, Sở Y tế có trách nhiệm cấp lại giấy phép hoạt động cho trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng thay thế các cụm từ "Hội Chữ thập đỏ cấp huyện trở lên" tại điểm đ khoản 1 và điểm đ khoản 2 Điều 8 bằng cụm từ "Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, thành phố trở lên"; thay thế cụm từ "Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm" tại khoản 5 Điều 11 bằng cụm từ "Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh có trách nhiệm"; thay thế cụm từ "trên địa bàn tỉnh, huyện" tại điểm c khoản 5 Điều 11 bằng cụm từ "trên địa bàn tỉnh".

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.