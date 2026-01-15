Nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn (thứ 2 phải qua) tặng hoa chúc mừng Sở Nội vụ

2025 là năm bản lề vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp phát sinh, Sở Nội vụ đã phát huy rõ vai trò cơ quan tham mưu nòng cốt, góp phần bảo đảm bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ổn định, thông suốt.

Năm 2025, Sở Nội vụ tham mưu HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố ban hành 23 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời tham mưu ban hành 91 quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với công tác thể chế, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế được triển khai đồng bộ, thận trọng nhưng quyết liệt. Nhiều nhiệm vụ lớn đã được thực hiện như kiện toàn các đơn vị sự nghiệp, điều chuyển và bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính; bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động quản lý, phục vụ Nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét, 100% tồn tại qua kiểm tra được khắc phục; lĩnh vực lao động – việc làm đạt kết quả tích cực với hơn 18.200 lao động được giải quyết việc làm, vượt kế hoạch; công tác chăm lo người có công được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Năm 2026, Sở Nội vụ xác định tập trung cao độ cho việc hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước, đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trọng tâm là tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; thực hiện kịp thời công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ và triển khai chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Trong công tác xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ tập trung tham mưu tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hướng dẫn sắp xếp thôn, tổ dân phố sau khi có chỉ đạo của Trung ương; giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp bộ máy.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Sở Nội vụ trong tham mưu tổ chức, vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền thành phố trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời ghi nhận sự chủ động, kịp thời trong xử lý nhiều vấn đề lớn, phức tạp, góp phần giữ vững sự ổn định, thông suốt của hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở.

Nhấn mạnh 2026 là năm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Sở Nội vụ tập trung cao độ cho nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, khắc phục tình trạng chồng chéo, né tránh trong thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý cải cách hành chính phải tiếp tục được đặt ở vị trí trọng tâm, gắn chặt với chuyển đổi số, kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Đồng thời, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.