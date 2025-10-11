  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/12/2025 20:03

Ra mắt không gian văn hóa số tại Phủ Nội Vụ

HNN.VN - Chiều 18/12, tại không gian Nhà Rường - Phủ Nội Vụ (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp cùng Phygital Labs chính thức ra mắt Không gian trải nghiệm Văn hóa - Di sản - Công nghệ.
 Du khách quét mã QR trải nghiệm kết nối di sản và công nghệ 

Không gian trải nghiệm thuộc quần thể Phủ Nội Vụ. Tại đây, du khách được trải nghiệm không gian di sản số với các hiệu ứng thị giác sống động do công nghệ điện toán không gian tạo nên. Điểm nhấn là khu vực triển lãm số ứng dụng Apple Vision Pro, mang lại cảm giác nhập vai chân thực, tái hiện lịch sử ngay trước mắt; cùng với đó là công nghệ trình chiếu Hologram 3D, giúp công chúng chiêm ngưỡng các Bảo vật Quốc gia ở cự ly gần mà không gây bất kỳ tác động vật lý nào lên hiện vật gốc.

Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm mô hình đồ chơi sưu tầm Đế Đô Khảo Cổ Ký. Sau một năm thí điểm, dự án Đế Đô Khảo Cổ Ký góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, mở ra hướng đi mới cho du lịch di sản và số hóa bảo tàng, hướng tới xây dựng công nghiệp văn hóa tại Huế.

 Thích thú "đào" cổ vật từ sản phẩm "Đế đô khảo cổ ký"

Giám đốc Trung tâm Hoàng Việt Trung cho biết, thời gian tới, không gian sẽ tiếp tục triển khai các trải nghiệm mới như thử cổ phục số (Virtual Try-on) kết hợp cùng không gian điện ảnh lịch sử được tái hiện sống động, hứa hẹn mang đến những điểm chạm văn hóa độc đáo, giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, nghi lễ và giá trị văn hóa của Cố đô Huế.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Phygital Labs đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), xác lập mối quan hệ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực số hóa và thương mại hóa sản phẩm văn hóa. Việc ký kết nhằm hướng tới chuẩn hóa dữ liệu, bảo vệ bản quyền, đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa minh bạch, bền vững - những điều kiện tiên quyết để di sản trở thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.

Tin, ảnh: Liên Minh
 Từ khóa:
không gian trải nghiệmphủ nội vụđại nội huếdi sản văn hóa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch

Sáng 11/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp thành phố: "Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị" do Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh chủ trì thực hiện.

Phát triển nguồn lực con người trong lĩnh vực văn hóa - du lịch
Hoàng cung Huế lung linh trong đêm rằm Trung thu

Tối 6/10, tại không gian cổ kính của Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Trung thu Hoàng cung Huế 2025”, một trong những điểm nhấn văn hóa nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2025.

Hoàng cung Huế lung linh trong đêm rằm Trung thu
Chờ đón Trung thu Hoàng cung Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa công bố chương trình “Trung thu Hoàng cung Huế 2025”, sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2025, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động đặc sắc dành cho du khách, người dân xứ Huế, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Chờ đón Trung thu Hoàng cung Huế
Điều chỉnh phương án phân luồng, tốc độ trong khu vực Đại Nội Huế

Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến việc áp dụng tốc độ tối đa 30km/h trên nhiều tuyến đường quanh Đại Nội Huế, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tính toán lại phương án phân luồng và quy định tốc độ để vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Điều chỉnh phương án phân luồng, tốc độ trong khu vực Đại Nội Huế
Ngọt hương trái nhãn hiên nhà

Từ câu ca xưa “vải Trạng cung Diên, nhãn lồng Phụng Tiên”, mùa nhãn Huế hôm nay vẫn giữ nguyên vị ngọt lành, níu bước người qua thành cổ dừng chân thưởng thức. Bên những khu vườn, tiếng reo cười con trẻ hòa tiếng người í ới thu hoạch như bức tranh về đời sống thường nhật dưới mái nhà Huế xưa.

Ngọt hương trái nhãn hiên nhà

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top