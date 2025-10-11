Ra mắt không gian văn hóa số tại Phủ Nội Vụ

Du khách quét mã QR trải nghiệm kết nối di sản và công nghệ

Không gian trải nghiệm thuộc quần thể Phủ Nội Vụ. Tại đây, du khách được trải nghiệm không gian di sản số với các hiệu ứng thị giác sống động do công nghệ điện toán không gian tạo nên. Điểm nhấn là khu vực triển lãm số ứng dụng Apple Vision Pro, mang lại cảm giác nhập vai chân thực, tái hiện lịch sử ngay trước mắt; cùng với đó là công nghệ trình chiếu Hologram 3D, giúp công chúng chiêm ngưỡng các Bảo vật Quốc gia ở cự ly gần mà không gây bất kỳ tác động vật lý nào lên hiện vật gốc.

Bên cạnh đó, du khách có thể trải nghiệm mô hình đồ chơi sưu tầm Đế Đô Khảo Cổ Ký. Sau một năm thí điểm, dự án Đế Đô Khảo Cổ Ký góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, mở ra hướng đi mới cho du lịch di sản và số hóa bảo tàng, hướng tới xây dựng công nghiệp văn hóa tại Huế.

Thích thú "đào" cổ vật từ sản phẩm "Đế đô khảo cổ ký"

Giám đốc Trung tâm Hoàng Việt Trung cho biết, thời gian tới, không gian sẽ tiếp tục triển khai các trải nghiệm mới như thử cổ phục số (Virtual Try-on) kết hợp cùng không gian điện ảnh lịch sử được tái hiện sống động, hứa hẹn mang đến những điểm chạm văn hóa độc đáo, giúp du khách hiểu sâu hơn về lịch sử, nghi lễ và giá trị văn hóa của Cố đô Huế.

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Phygital Labs đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), xác lập mối quan hệ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực số hóa và thương mại hóa sản phẩm văn hóa. Việc ký kết nhằm hướng tới chuẩn hóa dữ liệu, bảo vệ bản quyền, đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa minh bạch, bền vững - những điều kiện tiên quyết để di sản trở thành nguồn lực cho công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo.