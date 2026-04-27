Chậm nộp quyết toán thuế do lỗi hệ thống sẽ không bị xử phạt

Lỗi người phụ thuộc thường gặp khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuộc đối tượng cá nhân tự quyết toán thuế với cơ quan thuế, chị C.T.L.A, thành phố Huế phải vào hệ thống eTax Mobile để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thế nhưng, mỗi lần đăng nhập vào hệ thống thuế, chị lại càng lo lắng khi các thông tin, chứng từ đều đã khớp nhưng đến bước chọn thông tin người phụ thuộc thì chị không thể thao tác. Nghĩ rằng do hệ thống quá tải, chị chọn giờ thấp điểm như giữa trưa hoặc khuya để có thể thao tác, thế nhưng cứ đến khâu nhập thông tin người phụ thuộc thì hệ thống vẫn không cho phép nhập dữ liệu.

Tìm hiểu các hướng dẫn trên các trang mạng, chị mày mò vào trang dịch vụ công thuế nhà nước để thực hiện thủ tục, song tình hình cũng không mấy khả quan. Lo lắng, chị phải tìm đến cơ quan thuế nhờ cán bộ thuế hỗ trợ quyết toán mới thành công.

Với những người có số thuế được hoàn lại, việc đợi xử lý các lỗi liên quan trong quá trình quyết toán không đáng lo ngại. Song với những người có phát sinh số thuế phải nộp, việc chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ đi kèm với nhiều rủi ro liên quan đến các khoản phạt chậm nộp, chậm quyết toán thuế.

Năm 2024 và 2025 có phát sinh số thuế phải nộp, chị H.T.L, thành phố Huế khá lo lắng khi thực hiện các thủ tục quyết toán thuế. Theo chị L., “Thời điểm đầu tháng 4 khi thực hiện nộp tờ khai quyết toán thuế cho năm 2021, 2022, 2023 (những năm này không phát sinh số thuế phải nộp), tôi làm khá thuận lợi chỉ 5 phút là thực hiện xong hồ sơ hoàn thuế cho cả 3 năm, tiền hoàn cũng về khá nhanh. Song chỉ sau vài ngày, khi đăng nhập hệ thống thuế để thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2024 và năm 2025 (có số thuế phải nộp) thì tôi không thể thực hiện dù cơ sở dữ liệu, tờ khai gợi ý hay các thông tin chứng từ đều khớp đúng".

Người nộp thuế chia sẻ các khó khăn vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế

Chị L. lo lắng: “Hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất vào ngày 4/5/2026, thế nhưng thời điểm này, tôi vẫn chưa thể thực hiện quyết toán thuế do lỗi người phụ thuộc bị sai. Nếu tình hình này kéo dài, việc chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế là điều không thể tránh khỏi. Lo nhất, việc chậm quyết toán khi đang có số thuế phải nộp có thể kéo theo các vấn đề liên quan đến việc xử phạt"…

Câu chuyện gặp các lỗi trong quá trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân khá “muôn màu muôn vẻ”. Tại các diễn đàn thuế, người nộp thuế chia sẻ các lỗi quyết toán thuế thường gặp đa phần đều liên quan đến người phụ thuộc, nhất là không thể truy vấn người phụ thuộc, trùng người phụ thuộc, thông tin người phụ thuộc bị sai… Nhiều người phải canh giờ vào hệ thống thuế để tránh thời gian cao điểm; gọi điện thoại hay trực tiếp về cơ quan thuế nhờ hỗ trợ trong quá trình quyết toán thuế.

Chủ động tra cứu thông tin quyết toán thuế

Cán bộ thuế hướng dẫn người nộp thuế tại bộ phận một cửa

Theo lãnh đạo Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và Thu khác, Thuế thành phố, trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân do lỗi hệ thống và gặp các vướng mắc liên quan có thể đến trực tiếp đến cơ quan thuế nơi cư trú nhờ hướng dẫn và thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Người nộp thuế không nên quá lo lắng nếu gặp các trường hợp chậm quyết toán do lỗi hệ thống. Với các cá nhân chậm quyết toán sau thời điểm ngày 4/5 có thể lưu các thông tin chứng minh quyết toán chậm do lỗi hệ thống hay các sự cố gặp phải làm căn cứ để cơ quan thuế xem xét, không áp dụng xử phạt đối với người nộp thuế.

Tại điều 9 - những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn tại Nghị định số 125/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn cũng nêu rõ, không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với các trường hợp người nộp thuế chậm thực hiện thủ tục thuế, hóa đơn bằng phương thức điện tử do sự cố kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin.

Trong tháng 3 và tháng 4, các hoạt động hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế đều được tổ chức tại Thuế thành phố và các thuế cơ sở bao gồm các hoạt động về tập huấn, hướng dẫn, đối thoại với người nộp thuế... Các vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế được cán bộ thuế hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa và bộ phận hỗ trợ thuế thu nhập cá nhân hay giải đáp thông qua hệ thống mạng xã hội, điện thoại trực tiếp...

Thuế thành phố và các thuế cơ sở cũng thường xuyên đăng tải các hướng dẫn chi tiết, các vướng mắc có thể gặp phải để người nộp thuế có thể nắm và thực hiện. Thuế thành phố cũng nhiều lần phát đi thông báo liên quan đến thời điểm quyết toán thuế và khuyến cáo cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công cần chủ động tổng hợp toàn bộ thu nhập trong năm; xác định rõ đối tượng quyết toán và thực hiện quyết toán đúng thời hạn quy định. Ngoài ra, người nộp thuế cũng cần chủ động tra cứu thông tin trên ứng dụng eTax Mobile để theo dõi nghĩa vụ thuế. Khi có vướng mắc, người nộp thuế cần liên hệ hoặc đến trực tiếp cơ quan thuế để được hướng dẫn, tránh phát sinh vi phạm.