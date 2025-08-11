Bộ máy tinh gọn, gần dân hơn

Sau 2 tháng áp dụng chính quyền 2 cấp, việc giải quyết thủ tục, hồ sơ ở phường được đánh giá nhanh gọn hơn

Vừa vận hành, vừa thích ứng

Từ ngày 1/7 đến 25/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kim Long đã tiếp nhận hơn 3.100 hồ sơ, trong đó gần 95% hồ sơ được nộp trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 92%, hồ sơ quá hạn chỉ chiếm hơn 2,3%. Đặc biệt, việc xác minh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu - trước đây phải qua quận, nay chủ yếu do phường thực hiện, giúp người dân bớt đi lại nhiều nơi, giảm đáng kể thời gian chờ đợi.

Ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long cho biết: Sau khi vận hành mô hình CQĐP2C, khoảng 84% công việc cấp quận đã được chuyển giao về cấp phường, nâng tổng số nhiệm vụ lên hơn 1.000. “Khối lượng công việc tăng nhanh, trách nhiệm cũng lớn hơn, nhưng đội ngũ cán bộ xác định tinh thần chính quyền phục vụ, nên đã bắt nhịp ngay. Chúng tôi ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, lựa chọn cán bộ am hiểu nghiệp vụ, có kinh nghiệm để trực tiếp phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công,” ông Toàn chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Kim Long, hiện có 423 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của phường. Dù còn thiếu một số thiết bị, hạ tầng số hóa hồ sơ chưa đồng bộ, nhưng về cơ bản trung tâm đã vận hành ổn định. “Chúng tôi đang tập trung xử lý gần 400 hồ sơ tồn đọng từ quận Phú Xuân cũ và một số hồ sơ đất đai mới tiếp nhận. Thành phố cũng đã lập các đoàn hỗ trợ để giải quyết dứt điểm,” ông Hiếu cho biết.

Sự thay đổi cũng được HĐND phường ghi nhận rõ hơn khi có điều kiện giám sát trực tiếp, gắn với thực tiễn tại cơ sở. Những quyết sách liên quan đến dân sinh như đổi tên các tổ dân phố trùng lặp, hay các dự án hạ tầng lớn như mở rộng đường Nguyễn Hoàng, đường vành đai 3… đều được bàn thảo, triển khai kịp thời.

Ông Lê Văn Tài, người dân phường Kim Long, nhận xét: “Cán bộ phường nay năng động và có trách nhiệm hơn. Khi chưa rõ vấn đề gì thì họ gọi ngay cho thành phố để hỏi và trả lời cho dân. Trước đây, nhiều khi phải mất vài ngày mới có kết quả”.

Cần thêm những “cú hích” để hoàn thiện

Bên cạnh những kết quả, Kim Long vẫn đối diện với không ít khó khăn trong giai đoạn đầu. Trước hết là áp lực công việc khi gần 90km² diện tích và gần 50.000 dân dồn về một đầu mối phường; khối lượng hồ sơ, đặc biệt là hồ sơ đất đai gia tăng đáng kể.

Để khắc phục, phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Các tổ công nghệ số cộng đồng được huy động để hướng dẫn, hỗ trợ bà con, nhất là người lớn tuổi. Tuy nhiên, thói quen của người dân chưa thay đổi đồng đều, nhiều trường hợp vẫn chưa phân biệt rõ thủ tục nào do phường, thủ tục nào do thành phố giải quyết.

Một khó khăn khác là sự phối hợp liên ngành. Nhiều thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, trật tự đô thị nếu không có sự phối hợp chặt chẽ từ các phòng, ban thành phố sẽ dễ ách tắc. Chính quyền phường vì thế vừa phải trực tiếp xử lý, vừa thường xuyên báo cáo, đề xuất thành phố tháo gỡ.

Ông Toàn cho biết: “Điều thuận lợi là chúng tôi thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ, được các sở, ngành hỗ trợ, giải đáp kịp thời. Nhờ vậy, những vướng mắc được tháo gỡ nhanh hơn.” Các đoàn thể như Mặt trận, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên… cũng phối hợp tích cực, cùng giám sát, phản ánh kịp thời những vấn đề dân sinh.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống giám sát xã hội được mở rộng. Không chỉ HĐND, mà các tổ chức đoàn thể và chính người dân đều có điều kiện góp ý, phản ánh trực tiếp đến chính quyền. Nhờ đó, nhiều bất cập nhỏ trong đời sống dân cư được xử lý ngay từ cơ sở.

Kinh nghiệm bước đầu ở Kim Long cho thấy, để mô hình CQĐP2C phát huy tối đa hiệu quả, cần đồng bộ nhiều giải pháp; trước hết là tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở để xử lý nhanh và đúng quy trình. Công tác truyền thông cần được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ cơ chế vận hành mới, tránh tình trạng nhầm lẫn hoặc mất công đi lại.

Một giải pháp quan trọng khác là thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ trên tất cả lĩnh vực của phường. “Chúng tôi xác định phải kết hợp giữa năng lực chuyên môn và công nghệ thông tin. Cán bộ vừa giỏi nghiệp vụ vừa thạo công nghệ thì mới đáp ứng được yêu cầu mới,” ông Hiếu nhấn mạnh.