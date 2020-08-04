  • Huế ngày nay Online
Xử lý dứt điểm việc chậm chi lương cho đơn vị cấp xã trước ngày 15/9

Sau hơn hai tháng triển khai thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách khi vận hành bộ máy mới.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước phát biểu tại Hội nghị Hướng dẫn triển khai các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, đến nay, phần lớn đơn vị dự toán cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chi trả kịp thời lương, phụ cấp và chi thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, một số địa phương đã chủ động phân cấp, ủy quyền rõ ràng trong quản lý ngân sách, đồng thời bố trí bổ sung nhân lực kế toán để đáp ứng nhu cầu vận hành bộ máy mới.

Các Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cơ quan cấp xã đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp được thông suốt.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn những điểm nghẽn cần giải quyết. Cụ thể là việc phân bổ dự toán còn chậm, thậm chí tính đến ngày 12/9/2025, có địa phương vẫn chưa hoàn tất điều chỉnh việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã, chưa giao lại dự toán năm 2025 cho các xã, vẫn phải thực hiện tạm cấp.

Đáng lưu ý, dự phòng ngân sách Trung ương cho nhiệm vụ đột xuất và chính sách an sinh tại vùng sâu, vùng xa, hải đảo còn hạn chế. Một số xã và tổ chức chưa mở tài khoản, thậm chí có nơi chưa hoàn tất thủ tục rút tiền để chi trả lương do chưa bố trí được kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán. Đây là nguyên nhân chính gây vướng mắc trong việc mở tài khoản tại Kho bạc và chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, sau khi Bộ Tài chính ban hành Công điện số 06/CĐ-BTC về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, tiến độ mở tài khoản và chi lương của cấp xã đã có chuyển biến rõ rệt.

Cụ thể, tại thời điểm báo cáo ngày 15/8, cả nước có 6.700 đơn vị chưa mở tài khoản tại kho bạc, chiếm 12% và 14.533 đơn vị chưa chi lương tháng 8. Đến ngày 9/9, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản (chiếm 0,85%) và 1.225 đơn vị chưa chi lương (chiếm 2,33%).

Theo số liệu cập nhật đến ngày 12/9, cả nước còn 256 đơn vị chưa mở tài khoản, chiếm tỷ lệ 0,45% và 372 xã, phường, tổ chức chưa thực hiện chi lương cho công chức, viên chức, chiếm tỷ lệ 0,71%.

Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm mở tài khoản và chi lương là do cấp cơ sở, chủ yếu là các xã thiếu nhân sự kế toán. Những đơn vị còn vướng mắc và chưa chi trả lương đều là những đơn vị thuộc địa bàn khó khăn nhất.

Kho bạc Nhà nước đang khẩn trương phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng này, bảo đảm 100% đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/9.

Tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về hướng dẫn triển khai các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp diễn ra chiều ngày 12/9, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi chỉ đạo trong hai ngày cuối tuần 13-14/9, các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm việc mở tài khoản, nhân sự kế toán để giải quyết vấn đề về chi ngân sách, kiện toàn bộ máy kế toán cấp xã. Từ đó, giải quyết dứt điểm tình trạng chậm chi lương, bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

