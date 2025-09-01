Dấu ấn chính quyền địa phương 2 cấp

Người dân phường An Cựu bày tỏ ý kiến đến lãnh đạo phường

Chuyển mình từ cơ sở

Một sáng đầu thu, tại trụ sở phường Thuận Hóa, không khí làm việc diễn ra khẩn trương, trật tự. Cụ bà đến hỏi chế độ chính sách, anh doanh nhân trẻ đăng ký kinh doanh, các em học sinh xin xác nhận giấy tờ... Tất cả đều được hướng dẫn tận tình tại bàn tiếp dân đặt ở trung tâm. “Trước chen chúc chờ đợi, giờ làm thủ tục nhẹ nhàng, nhanh gọn”, chị Ngô Thị Thanh Lan, người dân tổ dân phố 6 nói với nụ cười nhẹ nhõm.

Tại phường Thủy Xuân, gia đình ông Nguyễn Đình Thắng bất ngờ khi chỉ sau hơn hai tuần đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ từng chuyển từ Trung tâm Hành chính công quận cũ. “Tưởng sáp nhập sẽ chậm trễ, ai ngờ lại được xử lý nhanh đến vậy. Cả nhà mừng lắm”, ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Đặng Hữu Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân, ngay từ khi vận hành mô hình CQĐP2C, chúng tôi xác định phải chủ động rà soát, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, nhất là hồ sơ chuyển tiếp từ quận cũ. Phường cũng chú trọng đơn giản hóa quy trình, giảm tối đa hồ sơ trễ hẹn, đồng thời tăng cường tập huấn cán bộ, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt... “Không chỉ làm thủ tục hành chính, phường còn chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin đất đai, mặt bằng, các thủ tục đầu tư, xây dựng thuộc thẩm quyền. Phản ánh của dân qua ứng dụng Hue-S cũng được tiếp nhận và xử lý ngay trong ngày”, ông Hải thông tin.

Tính đến đầu tháng 8, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn toàn thành phố đạt trên 99%. Tình trạng trùng lắp đầu mối, chồng chéo trách nhiệm trước đây đã được khắc phục. Không chỉ tinh gọn bộ máy, Huế còn khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước trong cải cách số. Chỉ chưa đầy một tháng sau vận hành CQĐP2C, Huế trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước đạt 100% đơn vị triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình, từ cấp sở, ngành đến tận cấp xã, phường. Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà là sự chuyển hóa về tư duy, hành chính công hiện đại, minh bạch, lấy tiện ích của người dân làm trung tâm. Tính đến cuối tháng 7, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt gần 88%, đứng thứ 6 toàn quốc.

Nhiều đơn vị tiêu biểu như Sở Nội vụ, Khoa học&Công nghệ, Tư pháp, Xây dựng, Văn hóa & Thể thao, Công thương… đều hoàn thành vượt tiến độ, minh chứng cho sự đồng lòng của cả hệ thống. Người dân có thể ngồi tại nhà nộp hồ sơ, tra cứu, nhận kết quả thuận tiện, nhanh chóng, không phát sinh chi phí, không phiền hà.

Chạm đến từng nhịp sống

Câu chuyện chuyển mình không dừng ở thủ tục hành chính. Mô hình CQĐP2C đã thổi luồng gió mới vào cách tiếp cận người dân, từ lắng nghe, đối thoại đến hành động.

Mới đây, UBND phường An Cựu đã tổ chức đối thoại với tiểu thương kiệt 19 Đặng Văn Ngữ trên địa bàn phường. Lãnh đạo phường lắng nghe, giải đáp các vướng mắc cho tiểu thương. Buổi làm việc diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở. Tiểu thương cảm thấy hài lòng khi chính quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tiểu thương cam kết buôn bán văn minh, giữ vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng, lề đường; đồng thời, đồng thuận cùng phường chung tay xây dựng đô thị sạch đẹp, trật tự. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường khẳng định, chính quyền luôn tạo điều kiện để bà con phát triển kinh tế, đồng thời cũng yêu cầu mỗi hộ kinh doanh tuân thủ quy định, giữ gìn vệ sinh, ứng xử văn minh với cộng đồng.

Phường cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế đánh giá thực trạng hạ tầng, dân cư, đề xuất giải pháp phát triển dài hạn. Là nơi tiếp giáp các danh thắng như núi Ngự Bình, đồi Thiên An, đền Huyền Trân Công chúa…, An Cựu hướng tới quy hoạch xanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân, phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Không chỉ đặt mục tiêu chung, phường An Cựu còn xác lập những tiêu chí cụ thể để trở thành “phường đáng sống”: Không ma túy, không trộm cắp, không trẻ em thất học, không rác thải nơi công cộng, có chính quyền gần dân, tôn trọng dân, phục vụ dân. Mỗi tiêu chí vừa là mục tiêu, vừa là cam kết cho một Huế văn minh, an toàn, đáng tự hào.

Từ thực tiễn chuyển mình ở từng xã, phường, thành phố Huế đã xác lập định hướng chung cho toàn địa bàn. Ngay từ ngày đầu vận hành CQĐP2C, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đã ký ban hành Chỉ thị số 10, chỉ đạo triển khai mô hình CQĐP2C và xây dựng xã, phường phát triển toàn diện. Xác lập mục đích xây dựng xã, phường trở thành nơi “an toàn để sống - thuận lợi để làm - tốt đẹp để đến”. Mọi phát sinh từ an ninh trật tự, ô nhiễm, tệ nạn, cháy nổ đến an toàn thực phẩm… đều được nắm chắc, phát hiện từ gốc, xử lý tại chỗ. Thông qua ứng dụng Hue-S, người dân có thể dễ dàng phản ánh mọi bất cập, sự cố phát sinh trong khu dân cư. Chính quyền sẽ tiếp nhận và giải quyết các ý kiến ngay trong ngày, giúp mọi vấn đề dù nhỏ cũng không bị bỏ sót.

80 năm sau ngày độc lập, tinh thần phụng sự Nhân dân vẫn là kim chỉ nam cho mọi cải cách. Thành quả bước đầu từ mô hình CQĐP2C tại thành phố Huế là niềm tin và là điểm tựa cho chặng đường tiếp theo. Đổi mới và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục là động lực để Huế hoàn thiện mô hình chính quyền hiện đại, xây dựng nền hành chính công minh bạch, thông minh, hiệu quả, hướng đến một đô thị “xanh - sạch - sáng - an toàn - thân thiện”, xứng đáng là trung tâm văn hóa đặc sắc, điểm sáng cải cách hành chính của cả nước.