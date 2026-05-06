Việt Nam mong muốn Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm về nền tảng số PM Gati Shakti

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman

Tại cuộc hội đàm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ - một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng của Việt Nam tại khu vực.

Tăng cường hợp tác thực chất trong đầu tư công và cải cách thuế

Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Ấn Độ trong ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách chính sách thuế, thúc đẩy đầu tư công và hình thành năng lực tự chủ chiến lược ở một số lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Việt Nam đặc biệt quan tâm tới cải cách chính sách thuế theo hướng đơn giản, hiệu quả và dễ thực hiện đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Theo Bộ trưởng, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Việt Nam dự kiến phải huy động tổng nguồn lực đầu tư toàn xã hội tương đương khoảng 40% GDP, trong đó vốn đầu tư công chiếm khoảng 20 - 22% GDP.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thách thức hiện nay không chỉ là huy động nguồn lực mà còn là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa cho nền kinh tế. Việt Nam đang nỗ lực giảm hệ số ICOR từ mức 6,4 xuống khoảng 4 - 4,5 để nâng cao chất lượng tăng trưởng và lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư hạ tầng nhằm tránh dàn trải.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới, Việt Nam đang định hướng thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao và thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Việt Nam mong muốn mở rộng đầu tư sang Ấn Độ - thị trường hơn 1,4 tỉ dân. Tuy nhiên, quy mô đầu tư của Việt Nam sang Ấn Độ hiện còn khiêm tốn.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đề nghị hai bên xem xét giao các cấp kỹ thuật triển khai biện pháp cụ thể để chia sẻ kinh nghiệm thành công, tăng cường năng lực ở những lĩnh vực hai bên có thế mạnh như cải cách chính sách thuế đối với doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, cũng như thúc đẩy đầu tư công theo hướng tăng cường cả về quy mô và hiệu quả.

Về phía Ấn Độ, Bộ trưởng Nirmala Sitharaman khẳng định: Đây là cơ hội để hai bên trao đổi về định hướng chính sách tài khóa, cải cách thể chế cũng như các giải pháp tăng cường hợp tác kinh tế - tài chính giữa hai nước. Bà Nirmala Sitharaman cũng đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và cho rằng nhiều ưu tiên cải cách của hai nước có tính tương đồng cao.

Chia sẻ kinh nghiệm của Ấn Độ, Bộ trưởng Nirmala Sitharaman cho biết sau đại dịch COVID-19, Chính phủ Ấn Độ đã lựa chọn đầu tư công là động lực chủ yếu để phục hồi kinh tế. Quy mô đầu tư công của Ấn Độ hiện tăng từ khoảng 2.000 tỷ Rupee/năm lên hơn 12.000 tỷ Rupee/năm, tập trung vào đường bộ, cảng biển, đường sắt, sân bay, hạ tầng số, bệnh viện và hạ tầng xã hội.

Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ cũng giới thiệu nền tảng số PM Gati Shakti - hệ thống đánh giá, điều phối và lựa chọn dự án đầu tư công trên cơ sở phân tích liên kết vùng, khả năng tạo việc làm và hiệu quả kinh tế tổng thể.

Theo bà Nirmala Sitharaman, mỗi dự án đều phải trải qua nhiều tiêu chí đánh giá liên quan tới khả năng kết nối hạ tầng, tác động lan tỏa tới nền kinh tế và khả năng tạo việc làm trước khi được phê duyệt.

Bày tỏ quan tâm đối với mô hình này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị phía Ấn Độ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nền tảng PM Gati Shakti để phục vụ công tác quản lý và lựa chọn dự án đầu tư công. Bộ trưởng Nirmala Sitharaman khẳng định sẽ chuyển đề nghị này tới các cơ quan liên quan của Ấn Độ nhằm nghiên cứu khả năng hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện thực tế.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, dược phẩm, thanh toán số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách chính sách thuế, phát triển hạ tầng và nâng cao hiệu quả đầu tư công.