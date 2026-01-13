Hành trình hơn 10 năm xây dựng thương hiệu Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Nhà Huế

Hơn 6 năm hình thành và phát triển, Nhà Huế từng bước khẳng định vị thế bằng uy tín, chất lượng và sự tin cậy từ khách hàng. Doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động đổi mới tư duy thi công, ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhằm mang đến những công trình bền vững, thẩm mỹ và tối ưu chi phí.

Với tinh thần cầu thị và quyết tâm phát triển lâu dài, Nhà Huế cam kết xây dựng uy tín bằng từng công trình, hướng đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng mang tính chiến lược, mở rộng thị trường trên phạm vi cả nước và kiến tạo nên những ngôi nhà mang đậm dấu ấn thương hiệu Nhà Huế.

Người dẫn dắt – Giám đốc Lê Quang Lân

Dẫn dắt toàn bộ hoạt động của công ty là ông Lê Quang Lân – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại Nhà Huế, người được biết đến với tư duy thực tế, phong cách làm nghề chuẩn mực và tinh thần trách nhiệm cao trong lĩnh vực xây dựng dân dụng tại Huế nói riêng và các tỉnh miền trung nói chung.

Với nhiều năm gắn bó cùng các công trình nhà phố và nhà ở gia đình, ông Lân luôn giữ vững triết lý:“Làm nhà cho khách cũng phải như làm nhà cho chính mình.”

Dưới sự điều hành trực tiếp của ông, mỗi công trình đều được triển khai theo quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ:

● Báo giá rõ ràng, minh bạch

● Vật tư đúng chủng loại, đúng cam kết



● Giám sát thi công hằng ngày

● Đảm bảo tiến độ và chất lượng khi bàn giao

● Bảo hành, bảo trì lâu dài

Ông Lân và đội ngũ nhân viên trực tiếp khảo sát hiện trạng, tư vấn phương án thi công tối ưu, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí nhưng không đánh đổi chất lượng. Chính sự tận tâm, chỉn chu và uy tín ấy đã giúp Nhà Huế trởthành đối tác đáng tin cậy của nhiều gia đình tại Huế trong lĩnh vực xây dựng, cải tạo – sửa chữa và hoàn thiện nội thất.

Đầu tư công nghệ - nâng cao chất lượng

Song song với phát triển nhân sự, Nhà Huế chú trọng đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại, thường xuyên học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu thi công khắt khe, đa dạng của khách hàng.

Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu 1: Biệt thự cổ điển - Chủđầu tư ông Văn Viết Lạc

● ĐC : thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc

Biệt thự cổ điển Á Đông – Dấu ấn kiến trúc trường tồn

Công trình biệt thự 4 tầng 1 tum được thiết kế theo phong cách cổ điển Á Đông, mang đậm tinh thần bề thế, uy nghi và chuẩn mực của kiến trúc lâu đời, nơi mỗi chi tiết đều thể hiện đẳng cấp và vị thế của gia chủ.

🔹 Kiến trúc tổng thể

Biệt thự sử dụng mái Mansard – đặc trưng tiêu biểu của kiến trúc cổ điển, không chỉ tạo nên tỷ lệ hình khối vững chãi, cân đối mà còn giúp mở rộng không gian sử dụng, tăng chiều cao và giá trị thẩm mỹ cho công trình. Phần tum được xử lý khéo léo, hài hòa với tổng thể kiến trúc, tạo cảm giác cao ráo nhưng không phô trương.

🔹 Họa tiết – phào chỉ

Toàn bộ hệ phào chỉ, hoa văn đắp nổi được thi công thủ công, tỉ mỉ đến từng đường nét. Các chi tiết trang trí mang tinh thần Á Đông cổ điển, kết hợp nhịp nhàng giữa sự mềm mại và tính đối xứng, tạo nên vẻ đẹp sang trọng, bền vững theo thời gian.

Điểm đặc biệt của công trình là sự tham gia trực tiếp của đội ngũ nghệ nhân lâu năm đến từ Công ty Nhà Huế – những người am hiểu sâu sắc về kiến trúc cổ điển, đảm bảo từng chi tiết không chỉ đẹp về hình thức mà còn đúng “thần” phong cách.

🔹 Giá trị nổi bật

● Kiến trúc bề thế – trường tồn, không chạy theo xu hướng ngắn hạn

● Thể hiện địa vị, gu thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của gia chủ

● Chú trọng thủ công mỹ nghệ, mang dấu ấn cá nhân rõ nét

● Là công trình tiêu biểu cho dòng biệt thự cổ điển Á Đông cao cấp

Dự án tiêu biểu 2 : Nhà máy chế biến nông sản Việt Bảo Ký

● Địa chỉ : Khu công nghiệp Gilimex Phú Bài, Hương Thủy. TP HUẾ

Dự án gồm 2 nhà xưởng với tổng diện tích 5.600m², mỗi xưởng 2.800m², được thiết kế đồng bộ và khoa học.

Hệ móng bê tông cốt thép chắc chắn, kết cấu xưởng sử dụng thép định hình bền vững, đảm bảo khả năng chịu lực và vận hành lâu dài. Hệ thống PCCC được đầu tư đầy đủ theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Mặt bằng rộng rãi, giao thông nội bộ thuận tiện cho xe tải, container ra vào, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất – kho vận.

Dự án tiêu biểu 3: Cư xá Gia An - Chủ đầu tư: ông Trương Huy Liệu

● Địa chỉ : Làng Đại Học Huế

Đây là công trình lưu trú cao cấp dành cho sinh viên ở dài hạn, được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng.

Tòa nhà gồm 4 tầng nổi với tổng cộng 20 phòng, mỗi phòng được trang bị full nội thất, có ban công riêng, bếp và WC khép kín, đảm bảo sự riêng tư và tiện nghi cho người ở. Tầng 1 bố trí bãi đỗ xe rộng rãi, thuận tiện sinh hoạt.

Đặc biệt, hệ thống PCCC được đầu tư đầy đủ và đạt tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

📍 Trụ sở chính: số 29 , hẻm 12, kiệt 35 Nguyễn Huy Tưởng, phường Phú Bài, Thành phố Huế

Địa chỉ văn phòng: Số 4 Lê Hồng Phong, phường Thuận Hóa, TP Huế

📞 Hotline: 0935 004 225

🌐 Website: https://nhahue.vn/

📘 Fanpage: https://www.facebook.com/xaydungnhahueonline