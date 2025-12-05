Âm nhạc cất tiếng vì cộng đồng

Các bạn trẻ, nghệ sĩ trẻ của Huế biểu diễn tại đêm nhạc thiện nguyện

Đầu tiên là “Sing with Next Step band” tại Be Cafe, không gian quen thuộc của những người yêu Jazz Cố đô. Vẫn là chiếc sân khấu mộc mạc, vẫn những giai điệu vốn vang lên mỗi tối thứ Bảy, nhưng lần này, mỗi đóng góp của khán giả, dù nhỏ, đều mang theo một thông điệp sẻ chia dành cho người dân các tỉnh Nam Trung Bộ.

Trong không khí đầm ấm, ban nhạc Next Step trình diễn trọn vẹn một đêm cảm xúc, xen lẫn các khoảnh khắc jam session (khán giả giao lưu cùng ban nhạc) đầy ngẫu hứng. Không chỉ là âm nhạc, mà là sự gặp gỡ của những tấm lòng dành cho miền Trung đang tổn thương. Tiếp nối tinh thần đó, Hồn Việt Event thực hiện đêm nhạc “Rise For Central - Đứng lên cùng miền Trung” trong khuôn khổ Dự án âm nhạc “H.U.É - Khi vẻ đẹp cất lời”.

Ngay khi chứng kiến thiệt hại sau trận lũ, ê-kíp gần như lập tức khởi động chương trình. Nguyễn Đại Long, một trong ba người sáng lập Hồn Việt Event, chia sẻ: “Ở thời điểm đó, chúng mình cảm thấy bản thân không thể đứng ngoài nên muốn làm điều gì đó thiết thực để san sẻ cùng bà con, và âm nhạc chính là cách mà bọn mình có thể góp tiếng nói ý nghĩa nhất”.

Thời gian chuẩn bị chỉ vỏn vẹn 5 ngày, từ chọn bài, dựng sân khấu, chạy truyền thông đến kêu gọi tài trợ. Khó khăn là vậy, nhưng tất cả nghệ sĩ được mời đều đồng ý ngay lập tức. Chung tay cùng chương trình là Hội Doanh nhân trẻ TP. Huế, Huế Agency, Aeon Mall và nhiều doanh nghiệp, nhà hàng… tất cả đều được Hồn Việt chủ động kết nối. “Mỗi tiết mục đều gắn với ý nghĩ rằng, nó có thể giúp mang lại thêm một phần hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn”, Long nói thêm.

Khán giả Huế hòa cùng âm nhạc

Bùi Thông Nhật Phúc, thành viên ban tổ chức kể rằng, ý tưởng cho đêm nhạc xuất phát từ mong muốn dùng âm nhạc để kết nối cộng đồng. “Khi được mời tham gia, em đồng ý ngay vì đây thật sự là một hoạt động có ý nghĩa. Việc giúp đỡ nhau đôi khi không cần điều gì quá lớn lao, chỉ là một bài hát, một tấm vé, hay một phút đứng lại để chia sẻ”.

Vì hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận, ê-kíp phải đối mặt với nhiều thiếu thốn: nhân lực chủ yếu là tình nguyện viên, kinh phí hạn chế, mọi hạng mục từ âm thanh, ánh sáng, phông nền đến truyền thông đều phải tính toán kỹ lưỡng. Thế nhưng chính những khó khăn ấy lại làm nổi bật hơn sự đồng lòng giữa những người trẻ. “Có người góp sức, có người hỗ trợ thiết bị, có người chỉ góp một khoản nhỏ nhưng đầy tấm lòng. Chỉ cần mình bắt đầu bằng sự chân thành thì sẽ luôn có người đồng hành”, Phúc chia sẻ.

Dù diễn ra ở những không gian khác nhau, với quy mô và cách tổ chức không giống nhau, điểm dễ nhận thấy là cả hai đêm nhạc đều mang chung một tinh thần: khi khó khăn ập đến, âm nhạc trở thành cầu nối để người trẻ Huế cùng nhau san sẻ. Không ai bảo ai, mỗi người góp một phần sức nhỏ bé. Từ ban nhạc, nhà tổ chức, các tình nguyện viên cho đến khán giả, tất cả đều chọn đứng về phía những vùng đất đang oằn mình trong thiên tai.

Điểm chung giữa các đêm nhạc thiện nguyện là tất cả đều do những người trẻ yêu âm nhạc Cố đô đứng ra tổ chức và biểu diễn. Họ cũng là những người bị ảnh hưởng khi Huế chìm trong lũ, nhưng khi thành phố ổn định trở lại và nghe tin đồng bào Nam Trung Bộ gặp nạn, họ đã chọn cách dùng chính thứ mình giỏi nhất - âm nhạc - để giúp đỡ đồng bào.

Những đêm nhạc ấy nhỏ thôi, nhưng đã kịp kết nối nhiều bàn tay, những sự tử tế để góp phần xoa dịu nỗi đau và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.