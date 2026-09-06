Mời đón đọc Huế ngày nay số 519, phát hành ngày 8/9

Trang nhất với nhiều thông tin thời sự nổi bật

Trong đó, ở trang 2, nổi bật là bài viết: “Chạy nước rút” để giải ngân vốn đầu tư công” của tác giả Hoàng Anh. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 75% vốn đầu tư công trước ngày 30/9, các đơn vị, ban ngành, chủ đầu tư trên thành phố đang đối mặt với không ít áp lực khi tỷ lệ thực hiện đến cuối tháng 8 mới đạt 39,2%. Do đó, thành phố đang triển khai khá nhiều giải pháp, bao gồm cam kết tiến độ, sớm hoàn thiện nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng…

Trên trang 4, đáng chú ý có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với tiêu đề: “Chuyển đổi số đang từng bước giải quyết các bài toán của cơ sở” của tác giả Hạnh Nguyên. Bài viết làm rõ cách chính quyền đưa công nghệ IoT, AI và nền tảng “3 Nhà” từ những thử nghiệm riêng lẻ tại Kim Trà hay đô thị thông minh IOC thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu thống nhất. Qua đó, khẳng định quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, hướng tới một bộ máy quản trị chủ động, có khả năng dự báo và kiến tạo phát triển bền vững trên toàn thành phố.

Trang 4 là cụm chuyên đề về chuyển đổi số

Cũng về đề tài chuyển đổi số, bài viết: "Bình dân học vụ số”: Từ được hướng dẫn đến tự thực hành” của tác giả Hoài Thương trên trang Đời sống - Xã hội đã phản ánh rõ nét kết quả sau hơn 1 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại Huế. Theo tác giả, phong trào đã tạo ra bước chuyển từ “làm thay” sang “hướng dẫn để người dân tự thực hành”. Nhờ có sự đồng hành của lực lượng tình nguyện viên, Tổ công nghệ số cộng đồng cùng hàng loạt mô hình như “Tuyến kiệt 4.0”, “Chợ số” hay các khóa học trên Hue-S đang đưa kỹ năng số trở thành thói quen thường nhật, giúp người dân chủ động làm chủ công nghệ trong đời sống.

Mùa mưa bão đang đến gần. Trước diễn biến ngày càng phức tạp và bất thường của thời tiết trong năm 2026, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế đưa ra những cảnh báo về nguy cơ mưa lớn, lốc, sét và ngập lụt diện rộng tập trung trong các tháng cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11, thậm chí kéo dài sang đầu năm 2027. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị phương án ứng phó “từ sớm, từ xa”. Đây cũng là nội dung trọng tâm của bài viết: “Chủ động ứng phó với những tháng cao điểm mùa mưa bão” của tác giả Phong Anh trên trang 7.

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