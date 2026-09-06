  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 07/09/2026 17:18

Mời đón đọc Huế ngày nay số 519, phát hành ngày 8/9

HNN.VN - Những thông tin thời sự nổi bật trong ngày cùng các vấn đề chuyên sâu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, chuyển đổi số, giáo dục... đều được chúng tôi cập nhật trên số báo này.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 518, phát hành ngày 7/9Mời đón đọc Huế ngày nay số 517, phát hành ngày 5/9Đón đọc Huế ngày nay số 516, phát hành ngày 4/9Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3/9Mời đón đọc Huế ngày nay số 515, phát hành ngày 3/9

 Trang nhất với nhiều thông tin thời sự nổi bật

Trong đó, ở trang 2, nổi bật là bài viết: “Chạy nước rút” để giải ngân vốn đầu tư công” của tác giả Hoàng Anh. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 75% vốn đầu tư công trước ngày 30/9, các đơn vị, ban ngành, chủ đầu tư trên thành phố đang đối mặt với không ít áp lực khi tỷ lệ thực hiện đến cuối tháng 8 mới đạt 39,2%. Do đó, thành phố đang triển khai khá nhiều giải pháp, bao gồm cam kết tiến độ, sớm hoàn thiện nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng…

Trên trang 4, đáng chú ý có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ với tiêu đề: “Chuyển đổi số đang từng bước giải quyết các bài toán của cơ sở” của tác giả Hạnh Nguyên. Bài viết làm rõ cách chính quyền đưa công nghệ IoT, AI và nền tảng “3 Nhà” từ những thử nghiệm riêng lẻ tại Kim Trà hay đô thị thông minh IOC thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu thống nhất. Qua đó, khẳng định quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, hướng tới một bộ máy quản trị chủ động, có khả năng dự báo và kiến tạo phát triển bền vững trên toàn thành phố.

 Trang 4 là cụm chuyên đề về chuyển đổi số

Cũng về đề tài chuyển đổi số, bài viết: "Bình dân học vụ số”: Từ được hướng dẫn đến tự thực hành” của tác giả Hoài Thương trên trang Đời sống - Xã hội đã phản ánh rõ nét kết quả sau hơn 1 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại Huế. Theo tác giả, phong trào đã tạo ra bước chuyển từ “làm thay” sang “hướng dẫn để người dân tự thực hành”. Nhờ có sự đồng hành của lực lượng tình nguyện viên, Tổ công nghệ số cộng đồng cùng hàng loạt mô hình như “Tuyến kiệt 4.0”, “Chợ số” hay các khóa học trên Hue-S đang đưa kỹ năng số trở thành thói quen thường nhật, giúp người dân chủ động làm chủ công nghệ trong đời sống.

Mùa mưa bão đang đến gần. Trước diễn biến ngày càng phức tạp và bất thường của thời tiết trong năm 2026, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế đưa ra những cảnh báo về nguy cơ mưa lớn, lốc, sét và ngập lụt diện rộng tập trung trong các tháng cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11, thậm chí kéo dài sang đầu năm 2027. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị phương án ứng phó “từ sớm, từ xa”. Đây cũng là nội dung trọng tâm của bài viết: “Chủ động ứng phó với những tháng cao điểm mùa mưa bão” của tác giả Phong Anh trên trang 7.

Ngoài ra, số báo 519 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác đang chờ đón bạn đọc!

Trân trọng kính giới thiệu!

Huế ngày nay
 Từ khóa:
Đón đọcHuế ngày naysố 519ngày 8/9
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mời đón đọc Huế ngày nay số 518, phát hành ngày 7/9

Trên trang Thời sự - Chính trị có bài “Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”. Bài viết phản ánh Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 diễn ra tại TP. Huế ngày 6/9. Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị chuyển từ “hợp tác thông thường” sang “đồng kiến tạo phát triển”.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 518, phát hành ngày 7 9
Mời đón đọc Huế ngày nay số 517, phát hành ngày 5/9

Nổi bật trong số báo này là thông tin thời sự về Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 - Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án ODA, thu hút đầu tư, kết nối giáo dục và tạo lập cơ chế hợp tác thường niên giữa các địa phương hai nước, góp phần tạo động lực giúp TP. Huế bứt phá kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 517, phát hành ngày 5 9
Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3/9

Nổi bật trên trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này là bài viết Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến thực chất trong từng nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế.

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3 9
Mời đón đọc Huế ngày nay số 515, phát hành ngày 3/9

Bài “Rõ thời gian để bảo đảm tiến độ” trên trang 3 phân tích một nội dung quan trọng trong tinh thần “6 rõ”. Qua thực tế giải phóng mặt bằng các dự án Vành đai 3, VSIP Huế và nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu, bài viết cho thấy khi mỗi nhiệm vụ gắn với thời hạn, trách nhiệm và sản phẩm cụ thể, tiến độ sẽ trở thành thước đo năng lực tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, yêu cầu về thời gian cũng cần đi cùng việc tháo gỡ khó khăn về thẩm quyền, nhân lực và phối hợp.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 515, phát hành ngày 3 9

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top