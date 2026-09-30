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ClockThứ Tư, 30/09/2026 19:21

Đón đọc Huế ngày nay số 539, phát hành ngày 1/10

HNN.VN - Báo Huế ngày nay số này đăng tải nhiều bài viết và thông tin thời sự về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… đáng quan tâm.

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Trang Thời sự - Chính trị, đáng chú ý bài “Huỳnh Thúc Kháng - từ Tiếng Dân ở Huế đến tiếng nói của non sông”. Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 -1/10/2026) là dịp tưởng nhớ một chiến sĩ yêu nước, một nhân cách lớn và nhìn lại những giá trị vẫn nguyên sức gợi mở hôm nay. Cuộc đời cụ đi qua nhiều chặng đường: từ nhà nho khoa bảng đến người khởi xướng Duy Tân, từ người tù Côn Đảo đến nghị trường, từ nhà báo đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Quyền Chủ tịch nước. Ở vị trí nào, cụ cũng nhất quán yêu nước, thương dân, cương trực, thanh liêm, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

Trang 5 số báo 539 

Trang Kinh tế, có bài “Khai thác sâu lợi thế: Động lực tăng trưởng mới cho Huế”. TP. Huế không thiếu lợi thế để phát triển, nhưng vấn đề là làm thế nào để khai thác sâu hơn những lợi thế riêng có, tạo thêm giá trị và mở ra những động lực tăng trưởng mới. Đây là nội dung được nhiều trí thức đề cập tại hội thảo về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội TP. Huế trong giai đoạn mới diễn ra đầu tháng 9 vừa qua.

Trang Du lịch - Y tế với bài “Kết nối để phát triển du lịch cộng đồng”. Huế có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng, nhưng năng lực tổ chức, xây dựng sản phẩm và kết nối thị trường tại một số điểm đến vẫn còn yếu. Trước thực tế đó, Hội Du lịch cộng đồng thành phố và các doanh nghiệp lữ hành tại Huế đang triển khai hướng đi mới nhằm kết nối các bên liên quan trong một mạng lưới chung, qua đó giúp những mô hình khả thi phát triển hiệu quả.

Trang Đời sống - Xã hội có bài “Để người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn”. Đề án tăng cường hợp tác quốc tế về người cao tuổi giai đoạn 2026-2031” mở ra cơ hội tiếp cận những mô hình, công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến trong chăm sóc người cao tuổi. Với người cao tuổi ở Huế, điều được mong đợi nhất là những kết quả hợp tác sớm chuyển thành dịch vụ thiết thực, dễ tiếp cận ngay tại cộng đồng.

Trang 6 số báo 539 

Trang Bạn đọc - Pháp luật với bài “Sẵn sàng kịch bản ứng phó với mưa bão, lũ lụt”. Trước cao điểm mùa mưa bão những tháng cuối năm, TP. Huế chủ động rà soát các phương án, xây dựng kịch bản, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và nguồn lực theo từng cấp độ rủi ro để ứng phó, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số báo 539 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Gỡ khó nhân lực cho y tế cơ sở”, “Chọn sách, chọn niềm tin”, “Vươn lên từ mô hình kinh tế đồi rừng”… và các thông tin thời sự trong ngày. Trong đó, đáng chú ý, chuyến khảo sát các điểm di tích của Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Huế tổ chức Hội nghị lần thứ nhất triển khai thực hiện nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Huế ngày nay
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