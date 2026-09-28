Đón đọc Huế ngày nay số 538, phát hành ngày 30/9

Trang Nhất Huế ngày nay ra ngày 30/9.

Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị là bài “Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tối thiểu phải đạt 95%”, phản ánh những nội dung quan trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy định kỳ tháng 9. Kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP ước tăng 9 - 9,5%, du lịch đón hơn 6,4 triệu lượt khách. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 45,7%. Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, phấn đấu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch, đồng thời tập trung thu ngân sách, xử lý nhà, đất dôi dư và chuẩn bị sớm các nhiệm vụ phát triển năm 2027.

Tiếp nối câu chuyện “Gần dân, làm việc dân cần”, bài “Trao trách nhiệm cho người trẻ” ở trang 3 ghi nhận những chuyển động từ cơ sở sau sắp xếp. Nhiều cán bộ trẻ, có kinh nghiệm được bố trí làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, từng bước tạo dựng niềm tin bằng những việc cụ thể. Khi địa bàn rộng hơn, dân đông hơn, yêu cầu đặt ra là cán bộ phải gần dân, nắm chắc địa bàn, chủ động giải quyết công việc và kịp thời chuyển những vấn đề vượt thẩm quyền lên cấp trên.

Trang Đời sống - Xã hội số báo 538

Trang Kinh tế với bài “Khơi thông nguồn cung vật liệu xây dựng” đề cập bài toán đang tác động trực tiếp đến tiến độ nhiều công trình, dự án. Hiện, thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, thủ tục nâng công suất mỏ, tìm thêm nguồn cung; thúc đẩy liên kết giữa chủ mỏ, nhà thầu và ban quản lý dự án để hình thành chuỗi cung ứng ổn định.

Đáng chú ý trên trang Văn hóa - Giáo dục, bài “Nghị quyết 80-NQ/TW: Cơ hội cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số” mở ra góc nhìn từ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng cao phía tây thành phố. Trang Đời sống - Xã hội có bài “Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động làm gì?”, cung cấp những thông tin thiết thực cho người lao động có thời gian làm việc chưa được ghi nhận do doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH. Bài viết hướng dẫn cách rà soát quá trình đóng, chuẩn bị hồ sơ và đề nghị cơ quan BHXH xác nhận, qua đó tránh bỏ sót quyền lợi về hưu trí, tử tuất.

Cùng nhiều thông tin thời sự, đời sống thiết thực khác, Báo Huế ngày nay số 538 mang đến bạn đọc những lát cắt về bức tranh phát triển của thành phố và những vấn đề đang được quan tâm từ cơ sở.

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