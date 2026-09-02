Đón đọc Huế ngày nay số 516, phát hành ngày 4/9

Trang nhất với nhiều thông tin thời sự nổi bật trong ngày.

Trong đó, ở trang nhất và trang hai, nổi bật là bài viết: “Giảm thuế, tăng cơ hội cho doanh nghiệp phát triển” của tác giả Hoàng Anh. Trong bối cảnh nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức kép từ biến động toàn cầu đến áp lực chuyển đổi nội tại, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2026/QH16 đã mang đến tín hiệu tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp. Với chính sách giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2027, nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo nguồn lực tài chính quan trọng, hỗ trợ hơn 81% doanh nghiệp và gần 100% hộ kinh doanh vượt qua khó khăn.

Ở trang 3, đáng chú ý có bài: “Giáo dục cần đúng người, y tế cần đúng cơ chế” của tác giả Lê Thọ. Theo tác giả, tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp nhưng vẫn phải tinh gọn bộ máy, cùng thực trạng nợ lương kéo dài tại các đơn vị y tế tự chủ là hai vấn đề nóng được đặt ra tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 của HĐND TP. Huế mới đây. Từ những khoảng lệch trong chính sách, các đại biểu HĐND thành phố đã thẳng thắn chỉ ra bản chất vấn đề và yêu cầu sớm có giải pháp tháo gỡ triệt để nhằm bảo đảm nguồn lực cho dạy học và duy trì đời sống cho đội ngũ y bác sĩ.

Trang Giáo dục với nhiều thông tin đáng chú ý về việc tinh gọn mạng trường lớp trước thềm năm học mới.

Cũng liên quan đến vấn đề giáo dục, trên trang 5, thông tin trong bài phỏng vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân về việc sắp xếp mạng lưới trường học và công tác chuẩn bị cho năm học mới cho thấy, ngành giáo dục thành phố đã có những giải pháp tối ưu để vừa tinh gọn mạng lưới trường lớp, vừa nâng chất lượng giáo dục. Theo đó, toàn thành phố đã giảm từ 502 xuống còn 246 trường mầm non, tiểu học và THCS nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu hướng tới một nền giáo dục “nhẹ nhàng, hiệu quả và thực chất”.

Được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái tại các vùng ven TP. Huế, thế nhưng sau gần một thập kỷ, hai dự án Khu du lịch sinh thái Đá Bạc và Thác Trượt vẫn nằm trên giấy vì hàng loạt vướng mắc pháp lý kéo dài. Sau kết luận thanh tra, các cơ quan chức năng và nhà đầu tư đang nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ nhằm “hồi sinh” dự án, đồng thời rút ra bài học đắt giá trong công tác thẩm định, quản lý đất đai và đầu tư. Đây cũng là nội dung cốt lõi của bài viết “Gỡ vướng, khơi thông các dự án du lịch sinh thái” của tác giả Minh Tâm trên trang 7.

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