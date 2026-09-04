Mời đón đọc Huế ngày nay số 518, phát hành ngày 7/9

Trang nhất Báo Huế ngày nay số 518, ra ngày 7/9/2026.

Các bên tập trung hợp tác về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, bảo tồn di sản và công nghiệp văn hóa. Diễn đàn góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của Huế trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Trang Kinh tế, bài “Tăng tốc hoàn tất chuyển đổi thuê bao 2G trước ngày tắt sóng” phản ánh nỗ lực của các nhà mạng tại Huế trong giai đoạn cuối của lộ trình dừng mạng 2G. Viettel đã hoàn tất tắt sóng từ ngày 15/8; MobiFone thực hiện từ tháng 9/2025; VinaPhone dự kiến từ ngày 16/9. Các nhà mạng đang đẩy mạnh đổi sim, hỗ trợ thiết bị, ưu tiên khách hàng khó khăn và hướng dẫn kích hoạt VoLTE. Việc tắt sóng 2G góp phần giải phóng hạ tầng, thúc đẩy phát triển mạng 4G, 5G.

Cũng trên trang Du lịch, bài “Xây dựng ‘quần thể trải nghiệm’ gắn với nghề truyền thống” đề xuất hướng khai thác hiệu quả hơn các làng nghề, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Thay vì chỉ tham quan, mua sản phẩm rồi rời đi, du khách cần được trực tiếp làm nghề, thưởng thức ẩm thực và khám phá đời sống cộng đồng. Để mô hình phát triển lâu dài, bài viết nhấn mạnh yêu cầu có đầu mối điều phối, liên kết doanh nghiệp lữ hành và cơ chế phân chia lợi ích minh bạch cho người dân.

Trang 6 với bài viết Đưa chính sách an sinh đến gần người dân.

Mang màu sắc gần gũi, giàu tính nhân văn là bài “Đi xa để chính sách đến gần” trên trang Đời sống - Xã hội. Bài viết kể về những cán bộ bảo hiểm xã hội vượt hàng chục kilômét, đến tận thôn, bản để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phía sau mỗi người tham gia không chỉ là một con số tăng thêm, mà còn là sự chủ động tích lũy cho tuổi già, để khi sức lao động giảm sút, họ có thêm một điểm tựa an sinh.

Trang Bạn đọc - Pháp luật đề cập vấn đề quản lý đô thị qua bài “Siết chặt quản lý kinh doanh lưu trú tại An Cựu”. Trước tình trạng một số căn hộ được khai thác lưu trú ngắn ngày khi chưa bảo đảm các điều kiện, địa phương đang tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, khai báo cư trú, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Trang báo cũng đặt ra yêu cầu xử lý dứt điểm dự án Nhà máy xi măng Nam Đông bỏ hoang hơn 15 năm, tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực đất đai.

Khép lại số báo là những thông tin quốc tế đáng chú ý về việc Liên minh châu Âu cải cách hệ thống hải quan, siết chặt trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, qua đó tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và bảo vệ người tiêu dùng.

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