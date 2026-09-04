  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 06/09/2026 18:31

Mời đón đọc Huế ngày nay số 518, phát hành ngày 7/9

HNN.VN - Trên trang Thời sự - Chính trị có bài “Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất”. Bài viết phản ánh Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 diễn ra tại TP. Huế ngày 6/9. Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị chuyển từ “hợp tác thông thường” sang “đồng kiến tạo phát triển”.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 517, phát hành ngày 5/9Đón đọc Huế ngày nay số 516, phát hành ngày 4/9Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3/9

Trang nhất Báo Huế ngày nay số 518, ra ngày 7/9/2026.

Các bên tập trung hợp tác về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, bảo tồn di sản và công nghiệp văn hóa. Diễn đàn góp phần mở rộng cơ hội hợp tác, đồng thời khẳng định vai trò kết nối của Huế trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Trang Kinh tế, bài “Tăng tốc hoàn tất chuyển đổi thuê bao 2G trước ngày tắt sóng” phản ánh nỗ lực của các nhà mạng tại Huế trong giai đoạn cuối của lộ trình dừng mạng 2G. Viettel đã hoàn tất tắt sóng từ ngày 15/8; MobiFone thực hiện từ tháng 9/2025; VinaPhone dự kiến từ ngày 16/9. Các nhà mạng đang đẩy mạnh đổi sim, hỗ trợ thiết bị, ưu tiên khách hàng khó khăn và hướng dẫn kích hoạt VoLTE. Việc tắt sóng 2G góp phần giải phóng hạ tầng, thúc đẩy phát triển mạng 4G, 5G.

Cũng trên trang Du lịch, bài “Xây dựng ‘quần thể trải nghiệm’ gắn với nghề truyền thống” đề xuất hướng khai thác hiệu quả hơn các làng nghề, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương. Thay vì chỉ tham quan, mua sản phẩm rồi rời đi, du khách cần được trực tiếp làm nghề, thưởng thức ẩm thực và khám phá đời sống cộng đồng. Để mô hình phát triển lâu dài, bài viết nhấn mạnh yêu cầu có đầu mối điều phối, liên kết doanh nghiệp lữ hành và cơ chế phân chia lợi ích minh bạch cho người dân.

Trang 6 với bài viết Đưa chính sách an sinh đến gần người dân.

Mang màu sắc gần gũi, giàu tính nhân văn là bài “Đi xa để chính sách đến gần” trên trang Đời sống - Xã hội. Bài viết kể về những cán bộ bảo hiểm xã hội vượt hàng chục kilômét, đến tận thôn, bản để tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phía sau mỗi người tham gia không chỉ là một con số tăng thêm, mà còn là sự chủ động tích lũy cho tuổi già, để khi sức lao động giảm sút, họ có thêm một điểm tựa an sinh.

Trang Bạn đọc - Pháp luật đề cập vấn đề quản lý đô thị qua bài “Siết chặt quản lý kinh doanh lưu trú tại An Cựu”. Trước tình trạng một số căn hộ được khai thác lưu trú ngắn ngày khi chưa bảo đảm các điều kiện, địa phương đang tăng cường kiểm tra việc đăng ký kinh doanh, khai báo cư trú, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy. Trang báo cũng đặt ra yêu cầu xử lý dứt điểm dự án Nhà máy xi măng Nam Đông bỏ hoang hơn 15 năm, tránh tiếp tục lãng phí nguồn lực đất đai.

Khép lại số báo là những thông tin quốc tế đáng chú ý về việc Liên minh châu Âu cải cách hệ thống hải quan, siết chặt trách nhiệm của các nền tảng thương mại điện tử, qua đó tăng cường kiểm soát hàng hóa nhập khẩu và bảo vệ người tiêu dùng.

Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc!

Huế ngày nay
 Từ khóa:
Huế ngày nayphát hành7/9
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mời đón đọc Huế ngày nay số 517, phát hành ngày 5/9

Nổi bật trong số báo này là thông tin thời sự về Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026 - Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án ODA, thu hút đầu tư, kết nối giáo dục và tạo lập cơ chế hợp tác thường niên giữa các địa phương hai nước, góp phần tạo động lực giúp TP. Huế bứt phá kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 517, phát hành ngày 5 9
Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3/9

Nổi bật trên trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này là bài viết Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến thực chất trong từng nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế.

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 88, ra ngày 3 9
Mời đón đọc Huế ngày nay số 515, phát hành ngày 3/9

Bài “Rõ thời gian để bảo đảm tiến độ” trên trang 3 phân tích một nội dung quan trọng trong tinh thần “6 rõ”. Qua thực tế giải phóng mặt bằng các dự án Vành đai 3, VSIP Huế và nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu, bài viết cho thấy khi mỗi nhiệm vụ gắn với thời hạn, trách nhiệm và sản phẩm cụ thể, tiến độ sẽ trở thành thước đo năng lực tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, yêu cầu về thời gian cũng cần đi cùng việc tháo gỡ khó khăn về thẩm quyền, nhân lực và phối hợp.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 515, phát hành ngày 3 9
Mời đón đọc Huế ngày nay phát hành ngày 28/8

Thông tin tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2026, do đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố chủ trì, trong tháng 8/2026, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bám sát nghị quyết, chương trình công tác năm, sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực.

Mời đón đọc Huế ngày nay phát hành ngày 28 8

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top