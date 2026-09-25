Mời đón đọc Huế ngày nay số 536, phát hành ngày 28/9

Nổi bật trên trang nhất Báo Huế ngày nay ra ngày 27/9.

Bài viết ghi nhận cách một số trường công khai dự toán, trao đổi với phụ huynh trước khi thu và thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, không cào bằng. Thông điệp của bài là các khoản thu phải đúng quy định, rõ mục đích và được kiểm soát trong suốt quá trình sử dụng, để không trở thành gánh nặng đầu năm học.

Trang 3 giới thiệu bài “Học Bác từ chính công việc mỗi ngày” qua những việc làm cụ thể trong doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Một công nhân Công ty TNHH MSV nghiên cứu hệ thống cảnh báo chảy tràn hóa chất để bảo vệ đồng nghiệp; Công đoàn cơ sở Công ty Scavi Huế dùng khảo sát trực tuyến lắng nghe nhu cầu của hơn 5.500 lao động. Từ sáng kiến trong sản xuất đến trường mầm non, ký túc xá miễn phí cho công nhân, bài viết cho thấy việc học và làm theo Bác được thể hiện bằng hiệu quả công việc và sự chăm lo sát nhu cầu người lao động.

Với chủ đề phát triển nguồn nhân lực, trang 4 có bài “Biến dư địa đầu tư giáo dục thành nguồn lực phát triển”. Từ nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật Bản, bài viết chỉ ra rằng biết tiếng Nhật thôi chưa đủ; người lao động còn cần chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường làm việc. Để thu hút đầu tư giáo dục, Huế cần lượng hóa nhu cầu tuyển dụng theo ngành nghề, vị trí việc làm, đồng thời kết nối doanh nghiệp với cơ sở đào tạo để hình thành các chương trình học gắn với cơ hội thực tập, việc làm.

Nhiều thông tin bổ ích đăng trên trang 6 Báo Huế ngày nay.

Các trang du lịch, đời sống tiếp tục kể câu chuyện Huế từ trải nghiệm thực tế. Trang 5 ghi nhận việc ứng dụng vé điện tử, mã QR, trạm tương tác và dữ liệu số trong tham quan, quản lý di sản. Trang 6 giới thiệu mô hình khởi nghiệp đưa du khách tham gia làm bánh, chằm nón, tìm hiểu nếp sống địa phương. Hoạt động trải nghiệm tạo thêm việc làm cho người dân, trong khi các nền tảng số giúp mô hình tiếp cận khách và quản lý dịch vụ.

Đáng chú ý ở trang 7 là bài 2 của loạt “Giữ ‘lá chắn xanh’ cho vành đai biển của Huế”. Bài viết phản ánh tình trạng cát tràn đường dân sinh, nguy cơ xâm thực bờ biển và vai trò của rừng phòng hộ trong chắn gió, giữ cát, bảo vệ khu dân cư. Một khoảng rừng bị suy giảm có thể tạo ra điểm yếu trước thiên tai; trồng cây mới cũng cần nhiều thời gian mới khôi phục được chức năng phòng hộ. Đây là lời nhắc phải giữ gìn dải rừng ven biển từ những tác động nhỏ hằng ngày.

Trận trọng giới thiệu cùng bạn đọc.