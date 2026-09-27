Đón đọc Huế ngày nay số 537, phát hành ngày 29/9

Trang Nhất với các nội dung nổi bật.

Trên trang 2, đáng chú ý là bài: “Chủ động gỡ vướng từ cơ sở”. Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, áp lực xử lý vướng mắc về đất đai và đầu tư công đang dồn về cấp xã, phường. Bài viết phản ánh thực tế cơ sở và góc nhìn từ lãnh đạo UBND thành phố nhằm tháo gỡ bài toán: Phân cấp, phân quyền làm sao để không rơi vào cảnh giao việc nhưng thiếu điều kiện.

Trên trang 3, bài viết: “Gần dân, làm việc dân cần - Bài 1: Từ việc nhỏ, dựng niềm tin” phản ánh chân thực tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và sâu sát Nhân dân của đội ngũ cán bộ cơ sở tại TP. Huế. Bằng những hành động cụ thể, từ việc vận động Nhân dân làm đường bê tông, cải tạo hạ tầng thủy lợi nội đồng đến quy hoạch điện chiếu sáng, tôn tạo đình làng và thử nghiệm các mô hình nông nghiệp hữu cơ - các cán bộ trẻ đã xây dựng được lòng tin vững chắc trong cộng đồng, khẳng định vai trò cầu nối quan trọng đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Trang 3 phản ánh chân thực tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và sâu sát Nhân dân của đội ngũ cán bộ cơ sở tại TP. Huế.

Tiếp nối tại trang Kinh tế, bài viết: “Kết nối thị trường: Nối dài hiệu quả xúc tiến thương mại liên tỉnh” phản ánh hành trình vươn xa của nông sản địa phương. Nhờ tích cực đẩy mạnh kết nối cung - cầu và tham gia các hội chợ giao thương tại các đô thị lớn, sản phẩm đặc sản, OCOP… của Huế đã từng bước khẳng định vị thế, có mặt trên kệ của các hệ thống bán lẻ hiện đại.

Tại trang Giáo dục - Y tế, bài viết: “Từ phòng thí nghiệm đến thị trường: Đường đi mới cho công nghệ sinh học Huế” đã đánh giá toàn diện 3 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW tại Huế. Dù đạt nhiều thành tựu về bảo tồn nguồn gen bản địa và ứng dụng y học chính xác, Huế vẫn gặp “điểm nghẽn” lớn ở khâu thương mại hóa. Để tháo gỡ, thành phố phấn đấu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghệ sinh học cấp quốc gia, thành lập Khu Công nghệ cao và đưa 10 - 20 sản phẩm công nghệ sinh học ra thị trường.

Bên cạnh đó, số báo còn dành dung lượng cho các bài viết: “Phòng bệnh cho trẻ thời điểm giao mùa”, cung cấp những tư vấn y tế thiết thực giúp các bậc phụ huynh chủ động chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ trước nguy cơ bùng phát các bệnh đường hô hấp và tiêu hóa. Hiệu quả thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” ở Kim Trà; Kỳ cuối của loạt bài 3 kỳ “Giữ lá chắn xanh cho vành đai biển của Huế”…

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