Đón đọc Huế ngày nay số 482, phát hành ngày 25/7/2026

Trang nhất Huế ngày nay ra ngày 25/7

Trên trang 3 là bài cuối trong loạt bài “Giúp thế hệ trẻ vững vàng trên không gian mạng”. Đáng chú ý là gợi mở xây dựng một hệ sinh thái số mang bản sắc Huế, kết nối báo chí, trường đại học, tổ chức Đoàn, lực lượng công an, Hue-S và những người sáng tạo nội dung, qua đó chuyển từ thế ứng phó với tin giả sang chủ động dẫn dắt niềm tin trên không gian mạng.

Ở lĩnh vực kinh tế, bài “Mở rộng không gian kết nối giao thương” trên trang 4 không dừng ở kết quả gần 25.000 lượt khách, doanh thu hơn 5 tỷ đồng của Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026. Bài viết đặt ra yêu cầu xây dựng những hội chợ có thương hiệu thường niên, gắn với Festival và mùa du lịch, đồng thời tăng kết nối với các hệ thống phân phối để biến một sự kiện mua bán ngắn ngày thành kênh mở rộng thị trường thực chất cho hàng hóa Huế.

Trên trang 5 Báo Huế ngày nay ra ngày 25/7

Trang văn hóa giới thiệu bài “Lê Quý Đôn và khát vọng dựng xây một quốc gia bằng tri thức”, từ di sản Phủ biên tạp lục gắn với vùng đất Thuận Hóa để nối câu chuyện của một danh nhân cách đây 300 năm với yêu cầu hôm nay: coi trọng tri thức, dữ liệu và khoa học công nghệ. Gợi mở về một “Phủ biên tạp lục số” cho Huế cũng là cách đặt vấn đề khá thú vị về việc không chỉ bảo tồn di sản mà phải số hóa, làm giàu và biến kho tri thức di sản thành nguồn lực cho phát triển.

Trong những ngày tháng Bảy, trang 6 mang đến câu chuyện ấm áp qua bài “Thêm nguồn lực chăm lo người có công”. Từ hỗ trợ sửa nhà, khám và sửa chữa chân tay giả miễn phí đến chăm lo những hoàn cảnh neo đơn, bài viết cho thấy công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đang được cụ thể hóa theo nhu cầu của từng trường hợp.

Trên trang 7, bài viết “Dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng: Tăng tốc sau khi thông mặt bằng” cho thấy một “nút thắt” kéo dài đã cơ bản được tháo gỡ sau nhiều tháng vận động, đối thoại với người dân. Khi chính quyền kiên trì đối thoại, xử lý cụ thể từng trường hợp đồng thừa kế, tái định cư và tạo được sự đồng thuận, mặt bằng được khơi thông, dự án mới có điều kiện về đích.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.