Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 83, ra ngày 30/7

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này





Nổi bật trên trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này bài viết Khai thác giá trị di sản Huế: Muốn đi xa, phải từ bảo tồn bền vững của tác giả Hương Bình.

Bắt đầu từ Đề án “Khai thác, phát huy giá trị Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2035”, được Chủ tịch UBND TP. Huế đã ký ban hành vào đầu tháng 7/2026, tác giả Hương Bình đã gợi mở vấn đề: Đây không chỉ là một quyết định quản lý hành chính thông thường, mà có thể xem là một dấu mốc quan trọng trong tư duy phát triển di sản của Huế: chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu là bảo tồn và khai thác dịch vụ sang mô hình bảo tồn gắn với phát huy giá trị, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản và kinh tế sáng tạo, lấy di sản làm nguồn lực cho phát triển bền vững.

Theo dòng về bảo tồn các giá trị của di sản văn hóa Huế, Giữ di sản trước thiên tai là tiêu đề của bài viết do tác giả Liên Minh thực hiện sau cuộc gặp gỡ với ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Xoay quanh những giải pháp chủ động ứng phó và giảm thiểu rủi ro cho di sản Huế, ông Lê Công Sơn chia sẻ: Ngay từ đầu mùa hè, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đã khảo sát toàn bộ các điểm di tích để đánh giá mức độ rủi ro của từng công trình và xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể. Hiện, Trung tâm đang phối hợp với Trường Đại học Khoa học nghiên cứu thiết bị có khả năng phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở hoặc sụp đổ đối với hệ thống tường thành, bờ kè để có giải pháp xử lý trước khi xảy ra sự cố.

Trang viết "Săn tôm càng xanh trên sông Bồ"





Săn tôm càng xanh trên sông Bồ là bài viết điểm nhấn của tác giả Võ Nhân trên trang Phóng sự - Ghi chép. “Nếu nhìn những con tôm càng xanh to gần bằng cổ tay người lớn, trung bình 3 con/kg, chắc ít ai nghĩ đây là loài tôm tự nhiên được đánh bắt từ sông Bồ. Thớ thịt săn chắc, ngọt thơm cùng phần gạch vàng ươm, béo ngậy, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một ngày, loài tôm này điền tên mình vào danh sách đặc sản của vùng đất Cố đô” - Kính mời bạn đọc ngược dòng sông Bồ săn tôm càng xanh cùng chú cháu nhân vật Võ An, ở tổ dân phố Thanh Lương, phường Kim Trà, qua ngòi bút của tác giả.

Bên cạnh đó, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Chuẩn hóa chất lượng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập - Từ Ân; Xích lô & phố Huế - Hữu Phúc; Chân Mây hướng đến mô hình cảng biển xanh - Minh Văn; Ánh sáng hy vọng từ ký ức - Nhật Minh; TS Nguyễn Hoàng Tịnh Uyên khẳng định mình ở sân chơi quốc tế - Bạch Châu; Khơi thông Ngự Hà - Đan Duy; Ngồi bên ni cồn, ngó bên tê cồn - Xuân An; Đám cưới muộn - Lê Hà; Bản lĩnh “nhà vua” - Hàn Đăng; Chờ đợi một diện mạo mới - Hoàng Ngọc Anh…



