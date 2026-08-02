Đón đọc Huế ngày nay phát hành thứ Ba, ngày 4/8

Trang nhất Huế ngày nay số thứ Ba, phát hành ngày 4/8

Ở trang 3, đáng chú ý là bài viết “Chuyện về một thời hoa lửa" của tác giả Đức Quang kể về những câu chuyện lịch sử của hai nhân chứng sống là cựu chiến binh Nguyễn Lô và PGS.TS Lê Văn Lân.

Từ cậu bé chăn trâu ở vùng quê đến người lính đặc công kiên trung, hay người thầy giáo vượt lên nghịch cảnh chiến tranh để cống hiến trọn đời cho tri thức - họ không chỉ kể lại lịch sử chân thật, xúc động, mà còn truyền cảm hứng về lòng nhân ái, lý tưởng sống cao đẹp và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo.

Trang Đời sống - Xã hội Huế ngày nay số thứ Ba, phát hành ngày 4/8

Trên trang Đời sống - Xã hội, bài viết “Từ phong trào hiến đất, thấy lòng dân đồng thuận” của nhóm tác giả Thái Bình - Việt Anh đã phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tự nguyện hiến đất mở đường và xây dựng các công trình dân sinh trên địa bàn thành phố Huế. Nhờ đó, những con đường thênh thang được mở ra giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, kinh tế địa phương cũng phát triển hơn trước.

Để chuẩn hóa thông tin thuê bao trước thời hạn 15/8 (khóa hai chiều) và 20/8 (thu hồi sim) các nhà mạng tại Huế đang triển khai nhiều giải pháp tích cực. Dù vậy, vẫn còn hàng nghìn thuê bao chưa xác thực đang đối mặt với nguy cơ bị khóa. Bài viết “Hàng nghìn thuê bao cần hoàn tất xác thực” của tác giả Liên Minh trên trang 7 sẽ cung cấp toàn diện bức tranh về thực trạng, những khó khăn từ phía người dùng, các giải pháp hỗ trợ linh hoạt từ nhà mạng cùng hướng dẫn chi tiết để khách hàng chủ động cập nhật, tránh gián đoạn liên lạc.

Huế ngày nay số thứ Ba, phát hành ngày 4/8/2026 còn có nhiều nội dung quan trọng khác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch… Kính mời quý độc giả quan tâm đón đọc!