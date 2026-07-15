Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 81, ra ngày 16/7

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 81





“Du lịch xanh”, đổi chi phí lấy lợi thế cạnh tranh là tiêu đề bài viết được tác giả Hữu Phúc thể hiện, cũng là điểm nhấn trên Huế ngày nay cuối tuần kỳ này. Chuyển đổi xanh đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải chấp nhận bỏ thêm chi phí, thay đổi cách vận hành. Điều này khiến nhiều đơn vị đặt câu hỏi: “Đánh đổi được gì khi thực hiện?”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khoản đầu tư ban đầu ấy có thể đổi lấy lợi thế cạnh tranh, giá trị thương hiệu và tiếp nhận nhóm khách hàng chất lượng cao…

Ở chuyên mục Góc nhìn, tác giả Nguyễn Đính bày tỏ quan điểm về công tác phòng, chống thiên tai của Huế. Từ cuộc họp do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp chủ trì cuộc họp về phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu, tác giả đề xuất: Nói đến thích ứng với biến đổi khí hậu ở Huế không thể chỉ là câu chuyện xây thêm đê kè, hồ chứa hay cống thoát nước. Điều quan trọng hơn là biết tổ chức lại không gian phát triển trên cơ sở tôn trọng quy luật của nước… Xa hơn nữa, đó là giữ gìn và từng bước khôi phục không gian cho nước. Không gian ấy không chỉ giới hạn ở lòng sông hay hồ chứa, mà còn hiện diện trong kỷ cương quy hoạch, trong việc không lấn chiếm hành lang thoát lũ, bảo vệ ao hồ, gìn giữ mặt nước đô thị, mở rộng không gian xanh và những bề mặt có khả năng thấm nước.

Trang Phóng sự - Ghi chép trên số này

Ngoài ra, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Huế - Từ thương hiệu quốc gia đến thương hiệu đô thị di sản (Hương Bình); Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả (Lê Thọ - Đức Quang); Theo chân người mê chạy trail ở Huế (Mai Huế); Hồi sinh nghề lừ bủa mực ở Ngũ Điền (Hoàng Thế); Sách giả vẫn tràn lan trên mạng xã hội (Nhật Minh); “Đánh thức” di sản âm nhạc bị lãng quên (Liên Minh); Mênh mang khói đồng (Nguyễn Thị Duyên Sanh)…