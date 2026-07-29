U17 Huế giành ngôi Á quân Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026

U17 Huế chơi lăn xả trước vòng vây của U17 PVF (áo đỏ). Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Trái ngược với dự đoán, trận chung kết Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026 giữa U17 Huế - U17 PVF diễn ra tương đối cởi mở và có 3 bàn thắng được ghi.

Ở cuộc đối đầu này, với dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng hơn hẳn, U17 PVF nhanh chóng kiểm soát thế trận, dồn ép U17 Huế vào thế chống đỡ vất vả.

Nhờ khả năng tận dụng cơ hội và sắc bén trong dứt điểm, ngay từ phút 19, U17 PVF đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Đình Sơn.

Tiếp đó, cú đúp của Sỹ Bách ở các phút 51, 86 đã giúp U17 PVF đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng 3-0 trước U17 Huế.

Về phần mình, tuy chưa thể nâng cao cúp vô địch sau 21 mùa bóng, nhưng việc liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lần đầu vào đến trận chung kết đã là một thành công ngoài kỳ vọng đối với thầy trò HLV Phan Văn Trí.

Với ngôi vị Á quân (và giải Phong cách) tại Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026, bên cạnh tiềm năng để bổ sung lực lượng cho đội 1 trong mục tiêu chinh phục giải hạng Nhất và V-League một vài năm tới, thành tích của U17 Huế cũng góp phần chứng minh tính hiệu quả trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Cố đô.