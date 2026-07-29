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U17 Huế giành ngôi Á quân Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026

ClockThứ Tư, 29/07/2026 18:21
HNN.VN - Tuy không thể nâng cao cúp vô địch, nhưng với những gì đã thể hiện trong suốt hành trình của mình, thầy trò HLV Phan Văn Trí có thể ngẩng cao đầu khi chia tay giải đấu.

U17 Huế trước ngưỡng cửa lịch sửKhởi tranh bảng C vòng loại Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026Phạm Minh Cương & giấc mơ World Cup U17

 U17 Huế chơi lăn xả trước vòng vây của U17 PVF (áo đỏ). Ảnh: CLB Bóng đá Huế

Trái ngược với dự đoán, trận chung kết Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026 giữa U17 Huế - U17 PVF diễn ra tương đối cởi mở và có 3 bàn thắng được ghi.

Ở cuộc đối đầu này, với dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng hơn hẳn, U17 PVF nhanh chóng kiểm soát thế trận, dồn ép U17 Huế vào thế chống đỡ vất vả.

Nhờ khả năng tận dụng cơ hội và sắc bén trong dứt điểm, ngay từ phút 19, U17 PVF đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của Đình Sơn.

Tiếp đó, cú đúp của Sỹ Bách ở các phút 51, 86 đã giúp U17 PVF đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng 3-0 trước U17 Huế.

Về phần mình, tuy chưa thể nâng cao cúp vô địch sau 21 mùa bóng, nhưng việc liên tiếp vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lần đầu vào đến trận chung kết đã là một thành công ngoài kỳ vọng đối với thầy trò HLV Phan Văn Trí.

Với ngôi vị Á quân (và giải Phong cách) tại Giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2026, bên cạnh tiềm năng để bổ sung lực lượng cho đội 1 trong mục tiêu chinh phục giải hạng Nhất và V-League một vài năm tới, thành tích của U17 Huế cũng góp phần chứng minh tính hiệu quả trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá Cố đô.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: U17 huếGiải vô địch bóng đá U17 quốc giaU17 PVFcầu thủphan văn trí
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