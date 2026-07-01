Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 80, ra ngày 9/7

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 80





Điểm nhấn của Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này là bài viết của đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế với tiêu đề: “Huế phải tăng tốc, bứt phá từ đổi mới tư duy và hiệu quả thực thi”.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 6, khóa XVII, diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố Huế. Đây không chỉ là dịp nhìn lại kết quả 6 tháng đầu năm 2026, mà quan trọng hơn, là thời điểm để toàn Đảng bộ thống nhất tư duy, củng cố quyết tâm chính trị và xác lập những giải pháp đủ mạnh nhằm đưa Huế bước vào giai đoạn tăng tốc, bứt phá.

Bối cảnh hiện nay đang đặt ra cho Huế cả thời cơ lớn và thách thức không nhỏ. Cùng với cả nước, thành phố đang triển khai những chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy vai trò của kinh tế tư nhân và hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Và, tinh thần xuyên suốt trong thời gian tới phải là: đổi mới tư duy, quyết liệt hành động; phân cấp mạnh hơn, trách nhiệm rõ hơn; kỷ cương nghiêm hơn, hiệu quả thực chất hơn. Mọi nhiệm vụ, mọi chương trình, mọi giải pháp đều phải hướng đến kết quả cuối cùng là sự phát triển của thành phố, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp… Trong giai đoạn mới, Huế càng phải đề cao kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Sự phát triển của thành phố không thể chờ đợi những cách làm cũ, tâm lý an toàn, né tránh, đùn đẩy… Thời cơ đang mở ra, nhưng thời cơ không tự biến thành thành quả. Huế phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiện đại hơn, nhưng vẫn phải là Huế: sâu lắng, nhân văn, xanh, sạch, đẹp, giàu bản sắc và đáng sống…

Kính mời quý bạn đọc theo dõi thông tin đầy đủ hơn từ bài viết của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung.

Trang Phóng sự - Ghi chép trên số này





“Giữ ‘lá chắn xanh’ nơi đầu sóng” là bài viết của tác giả Phong Anh ở mục Phóng sự - Ghi chép.

Hơn một năm sau vụ chặt phá rừng phòng hộ ven biển từng gây xôn xao dư luận, màu xanh đã trở lại trên những khoảng đất cát trắng trơ trọi ở phường Phong Quảng (TP. Huế). Sự hồi sinh ấy không chỉ là kết quả của quá trình phục hồi rừng, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức, trách nhiệm của chính quyền và người dân đối với những cánh rừng giữ vai trò như “lá chắn xanh” nơi đầu sóng ngọn gió.

“Từ khi có những cánh rừng dương liễu, keo lưỡi liềm, cuộc sống người dân ven biển yên tâm hơn rất nhiều. Cây giữ cát, chắn gió, hạn chế nước biển xâm thực. Mỗi mùa mưa bão nhìn rừng đứng vững phía trước, bà con cũng thấy vững lòng hơn”, ông Chiêng - một nhân vật được tác giả kết nối, nói.

Bảo vệ rừng trồng, rừng phòng hộ ven biển hiện được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt của các đơn vị liên quan và trong chiến lược phát triển bền vững của Phong Quảng. Muốn vậy, cần đổi mới cách tuyên truyền, vận động người dân không chặt phá, lấn chiếm đất rừng, để họ nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên rừng. Các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xâm hại rừng...

Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Nâng cao chất lượng điểm đến (Từ Ân); Khung dữ liệu đô thị Huế: Từ “đúng chuẩn” đến “đúng bản sắc” (Hương Bình); Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế: Hướng tới chuẩn quốc tế (Hoàng Triều); Làm văn hóa - Tưởng dễ mà lại khó nhất (Ngô Công Tấn); Khi người trẻ mê mô hình anime (Mai Huế); Mùa ven đường (Xuân An); Tìm những “mảnh ghép” còn thiếu của di sản (Liên Minh); Còn mãi ngân vang điệu hò xứ Huế (Đình Nam); Nợ một lời thương (Mai Thu Phương); Những nỗi buồn lộng lẫy (Hàn Đăng); Khi ưu điểm bị kéo dài quá lâu (Ngọc Anh)…