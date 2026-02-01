Tọa đàm lần thứ hai về vai trò của tri thức kiều bào tại Pháp

Đại biện lâm thời Phạm Quang Anh đánh giá cao sự gắn kết truyền thống và tinh thần luôn hướng về quê hương của các thế hệ kiều bào và cộng đồng trí thức người Việt tại Pháp.

Trước đó vào năm 2024, tọa đàm lần thứ nhất đã được tổ chức với sự tham gia của đông đảo giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giảng dạy và công tác trong những ngành trọng yếu tại Pháp như kinh tế, năng lượng, y tế, xây dựng, giáo dục đại học…

Tọa đàm lần này là hoạt động đầu tiên trong năm 2026 của trí thức kiều bào từ nhiều vùng khác nhau tại Pháp để chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và để trao đổi cụ thể về khả năng đóng góp thiết thực hơn nữa đối với việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

Mở đầu tọa đàm, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh đề cập những quyết sách được thông qua tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó có mục tiêu đạt mức tăng trưởng GDP từ 10% trong giai đoạn 2026-2040.

Theo Đại biện lâm thời Phạm Quang Anh, sự phát triển của khoa học công nghệ trong vòng từ 3-5 năm qua đã làm thay đổi diện mạo của nhiều quốc gia. Do vậy, Đảng ta đã sáng suốt xác định đây là động lực chính để đất nước bắt kịp xu hướng thế giới trong thời đại mới và thực hiện khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Sự đóng góp của từng trí thức người Việt tại Pháp đều có ý nghĩa cho sự phát triển của đất nước. Do vậy, Đại biện lâm thời Phạm Quang Anh mong muốn trí thức kiều bào phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, đề xuất những giải pháp khả thi cũng như khả năng đóng góp cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Các trí thức kiều bào tại Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết 57, là định hướng chiến lược nhằm nâng cao năng lực quốc gia và tiềm lực công nghệ, tăng cường sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế, từ đó tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nghị quyết 57 cũng thể hiện rõ phương diện thể chế kiến tạo của Đảng và Chính phủ, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn ngay từ khâu pháp lý. Việc Quốc hội thông qua 10 luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2025 là minh chứng rõ ràng nhất.

Với trí thức kiều bào tại Pháp, Nghị quyết 57 là lời hiệu triệu mạnh mẽ đối với cộng đồng trí thức người Việt ở nước ngoài. Hơn nữa, Đại hội XIV vừa qua cho thấy rõ tư duy hành động, quyết liệt và nhất quán của Đảng trong việc biến các quyết sách của Đại hội thành kết quả cụ thể trong thực tiễn, trong đó có yêu cầu "huy động mọi nguồn lực, khai thác mọi động lực; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra".

Đây là động lực để các trí thức kiều bào có thể đóng góp thêm nhiều ý kiến về thể chế và chính sách theo hướng mở ra một không gian phát triển mới cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thu hút chất xám và rút ngắn đáng kể lộ trình triển khai.

Trong hơn 4 giờ thảo luận sôi nổi, trí thức kiều bào tại Pháp đóng góp nhiều ý kiến với góc nhìn chuyên gia để có bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng, chính sách vĩ mô về nhân lực cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi để thu hút chất xám kiều bào.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung, các chủ đề khoa học công nghệ rất rộng lớn, vì vậy việc tập trung phát triển khoa học công nghệ cho quốc gia cần được ưu tiên và chọn lọc xác đáng, làm định hướng cho việc đầu tư đào tạo và sử dụng nhân lực, tài chính một cách tối ưu nhất. Trí thức Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng đóng góp ý kiến, đồng thời sẵn sàng đề xuất và tham gia các dự án quan trọng, góp phần đưa các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ nước nhà thành hiện thực.

Tọa đàm lần này mở ra một không gian trao đổi khoa học có chiều sâu, có định hướng và có sự kết nối chặt chẽ giữa trí thức kiều bào tại Pháp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tọa đàm cũng là dịp để trí thức kiều bào tại Pháp chia sẻ những ý tưởng chung, tạo ra các kết nối để cùng thúc đẩy các dự án nghiên cứu cá nhân, phát triển cộng đồng học thuật và tăng cường các hoạt động hướng về đất nước.

Không khí thảo luận và các ý kiến đóng góp sâu sắc tại tọa đàm về triển vọng phát triển của Việt Nam, thách thức hiện nay cũng như kinh nghiệm từ các nước, cho thấy sự đoàn kết và tinh thần sẵn sàng của trí thức kiều bào tại Pháp theo lời hiệu triệu của Đảng về việc chung tay, chung sức, cống hiến chất xám vì công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

