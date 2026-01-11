Mạo danh trung tâm Anh ngữ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Phan Thị Nhật Vi lúc bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Mới đây, TAND TP. Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Nhật Vi (SN 1999, trú tại TP. Huế) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, từ tháng 4 - 7/2024, bị cáo Nhật Vi đã giả danh người tổ chức luyện thi, thi các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để chiếm đoạt hơn 623 triệu đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Thủ đoạn của đối tượng là sử dụng mạng xã hội Facebook với tài khoản giả, mạo danh người tổ chức thi, thậm chí tự dựng lên thông tin về giáo viên và trung tâm Anh ngữ uy tín nhằm tạo lòng tin. Bị cáo đưa ra nhiều lý do như nộp lệ phí thi, hủy lịch, dời lịch thi và cam kết hoàn tiền sau khi thi xong để yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản do mình kiểm soát. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện bất kỳ hoạt động đăng ký hay tổ chức thi nào như đã hứa hẹn.

Vụ thứ nhất: Khoảng tháng 4/2024, Vi biết chị K. T. T. D. (SN 2000, trú Vĩnh Long) có nhu cầu thi IELTS nên chủ động liên hệ, giới thiệu dịch vụ “luyện thi - đăng ký thi” với giáo viên Hà (do Vi tự tạo). Tin tưởng, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản của mẹ ruột Vi và tài khoản của người quen mà Vi nhờ đứng tên, tổng cộng hơn 168 triệu đồng.

Vụ thứ hai: Tháng 7/2024, chị B. T. A. Ng. (SN 2001, trú Lâm Đồng) tìm kiếm thông tin thi TOEIC trên Facebook và liên hệ với tài khoản “Mina Pham”. Vi tiếp tục giả danh, giới thiệu giáo viên Hà và yêu cầu Ng. đóng nhiều khoản phí với cam kết sẽ hoàn trả sau khi hoàn tất kỳ thi. Tin tưởng, chị Ng. đã chuyển vào hai tài khoản tổng cộng hơn 420 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vi không tiến hành bất kỳ thủ tục đăng ký luyện thi hay thi cử nào.

Vụ thứ ba: Cũng trong tháng 7/2024, chị Q. T. M. L. (SN 2004, Thanh Hóa) có nhu cầu thi TOEIC nên liên hệ với Facebook “Mina Pham”. Như các nạn nhân khác, chị L. được giới thiệu liên hệ với Zalo “N Hà”. Tin tưởng, L. đã chuyển nhiều lần vào tài khoản của mẹ Vi với tổng cộng hơn 34 triệu đồng.

Vi tiếp tục đưa ra lý do hoãn thi, bổ sung kỹ năng… để yêu cầu chuyển tiền thêm, đến khi bị hại nghi ngờ và tố cáo.

Từ các vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời chào luyện thi, “bao đậu”, thi chứng chỉ quốc tế cấp tốc trên mạng xã hội. Người có nhu cầu học và thi các chứng chỉ tiếng Anh cần tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ đăng ký tại các trung tâm, tổ chức được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, thông tin minh bạch và được xác nhận chính thức từ đơn vị tổ chức thi.

Tuyệt đối không chuyển tiền cho các cá nhân quen biết qua mạng xã hội khi chưa xác minh rõ danh tính; không tin vào các cam kết hoàn tiền, ưu đãi bất thường hoặc yêu cầu chuyển tiền nhiều lần với lý do không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án là lời cảnh báo rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn từ các hình thức giao dịch, đăng ký học tập, thi cử qua mạng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi.