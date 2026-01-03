Kết nối truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Đại Tá Lê Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội CCB TP. Huế. Ảnh: Đăng Trình

Đại tá Lê Ngọc Thanh cho biết: Giai đoạn 2022 - 2025, cán bộ, hội viên CCB thành phố phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Toàn thể cán bộ, hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định với con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ; đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Ông có thể cho biết cụ thể hơn những hoạt động đã để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ qua?

Nhiệm kỳ qua, hội CCB các cấp tham gia có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động của địa phương như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, xây dựng tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Hội viên đã hiến trên 30.000m2 đất, chặt bỏ trên 25.500 cây các loại để giải phóng mặt bằng, đóng góp 53.500 ngày công, quản lý 350km đường và 127 đoạn đường xanh - sạch - đẹp, đóng góp cơ sở vật chất xây dựng các tiêu chí NTM và NTM nâng cao. Toàn Hội có hơn 250 công trình, mô hình tập trung vào nội dung NTM, đô thị văn minh, an toàn giao thông; thành lập và đi vào hoạt động 45 câu lạc bộ “CCB bảo vệ môi trường”.

Trao nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB. Ảnh: Hội CCB phường Thuận Hóa

Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển và duy trì hoạt động 256 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ trên 520 tỷ đồng, cho hơn 1.000 hộ vay, giải quyết việc làm. Toàn thành phố có gần 3.200 hộ CCB sản xuất, kinh doanh, trang trại, gia trại như: trồng rừng, cây ăn quả, cây đặc sản, nuôi trồng thủy sản, nuôi ong, sản xuất rau củ quả sạch với vốn đầu tư trên 900 tỷ đồng. Đến nay, toàn Hội không còn hộ CCB đói, giảm hộ nghèo xuống còn 0,87%, hộ cận nghèo là 1,44% theo tiêu chí mới. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên làm giàu. Có trên 200 hộ thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có nhiều CCB là người dân tộc thiểu số... Với hơn 6,6 tỷ đồng, quỹ Hội được sử dụng có hiệu quả trong các việc như: giúp nhau làm kinh tế, hỗ trợ lúc khó khăn, hoạn nạn, thăm hỏi khi ốm đau, mừng thọ cho hội viên cao tuổi...

Hội đã tích cực vận động xây dựng 89 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB với tổng trị giá hơn 3.000 tỷ đồng. Đồng thời, vận động ủng hộ và hỗ trợ sửa chữa 68 nhà, tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng; ủng hộ quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, “Vì người nghèo”, thiên tai, quỹ khuyến học hơn 2,5 tỷ đồng; ủng hộ quỹ tình nghĩa, thăm tặng quà cho hội viên khó khăn, thương binh, gia đình chính sách, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí trị giá gần 6 tỷ đồng; tổ chức cho 250 lượt CCB, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam đi điều dưỡng ở Làng Hữu nghị CCB Việt Nam...

Được biết, Hội cũng đã duy trì một số hoạt động đối ngoại?

Hội đã tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đoàn đi thăm, ký kết “Thỏa thuận - kết nghĩa - hợp tác” với Hiệp hội CCB 2 tỉnh Sêkông và Salavan (Lào). Đồng thời, tổ chức tốt việc đón tiếp 2 đoàn cán bộ Hiệp hội CCB Sêkông và Salavan sang thăm, hội đàm, ký kết hợp tác hữu nghị giai đoạn 2025 - 2027.

Hội CCB các xã A Lưới phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, giữ vững sự bình yên trên tuyến biên giới Việt - Lào. Tham gia các hoạt động với Ban liên lạc Quân tình nguyện Việt - Lào, lưu học sinh Lào tại Huế và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn, vận động CCB giúp đỡ lưu học sinh Lào đang học tập tại Huế.

Trong các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ, có chỉ tiêu nào Hội không hoàn thành?

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB khóa VII, toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB thành phố đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra. Phong trào CCB có bước phát triển mới về mọi mặt, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin cậy.

Trong giai đoạn mới, Hội đề ra những nhiệm vụ trọng tâm nào thưa ông?

Giai đoạn 2025 - 2030, toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB thành phố Huế tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Phối hợp tổ chức cho 100% cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng; 95% hội viên trở lên được học tập, nghiên cứu, tiếp cận các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, của Hội và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hàng năm, trên 95% tổ chức hội, trên 90% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc; trên 95% gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tốt các tổ vay vốn. Đến cuối nhiệm kỳ không còn hội viên CCB nghèo. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể trong khối mặt trận điều phối hoạt động, tất cả các hội ở cơ sở có đăng ký mô hình cụ thể về Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc...

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!