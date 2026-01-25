Quan hệ lao động hài hòa, nền tảng bảo đảm an sinh xã hội

Người lao động phát biểu ý kiến tại chương trình đối thoại với lãnh đạo thành phố

Đối thoại tạo đồng thuận

Buổi đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH MSV, Khu Công nghiệp Phú Bài diễn ra vào cuối ca chiều trong không khí cởi mở. Những vấn đề từng được xem là nhạy cảm như tiền lương, bữa ăn ca, thời giờ làm việc hay điều kiện an toàn lao động được đưa ra trao đổi công khai. Thay vì những kiến nghị đơn lẻ, cảm tính, NLĐ giờ đây đã quen với việc góp ý thông qua tổ chức công đoàn và các kênh đối thoại chính thức.

Ông Lê Quý Hoàng, Trưởng bộ phận Tổng vụ, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MSV cho biết, từ khi duy trì đối thoại định kỳ, nhiều vướng mắc được giải quyết ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh tranh chấp. “NLĐ hiểu hơn về tình hình sản xuất, còn doanh nghiệp (DN) nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng để điều chỉnh chính sách phù hợp”, ông Hoàng chia sẻ.

Không chỉ Công ty TNHH MSV, nhiều DN đã duy trì đối thoại tại nơi làm việc; nhiều đơn vị tổ chức cả đối thoại thường kỳ và đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Đáng chú ý, tỷ lệ DN ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt mức khá; trong đó, không ít bản thỏa ước có nội dung cao hơn quy định pháp luật, nhất là về phúc lợi và điều kiện làm việc.

Ở góc độ NLĐ, chị Nguyễn Thị Hương, công nhân Công ty TNHH MSV cho rằng, được tham gia đối thoại giúp chị yên tâm hơn khi gắn bó lâu dài. “Có chuyện gì chưa rõ, mình được hỏi trực tiếp. Nhiều kiến nghị được giải quyết ngay, không phải chờ đợi hay bức xúc như trước”, chị nói.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài, môi trường làm việc đòi hỏi tính kỷ luật, an toàn và cường độ lao động cao, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ được xác định là nền tảng quan trọng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Đơn vị chú trọng bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định; thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm và phúc lợi theo quy định; đồng thời từng bước cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, trang bị bảo hộ lao động và quan tâm đến bữa ăn ca, sinh hoạt của NLĐ làm việc theo ca kíp. Các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan, nghỉ dưỡng, thăm hỏi kịp thời NLĐ gặp khó khăn được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn bó và yên tâm công tác. Thông qua vai trò cầu nối của tổ chức công đoàn, đối thoại định kỳ giữa NLĐ và người sử dụng lao động được tăng cường, giúp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, tôn trọng và chia sẻ.

Vai trò “bà đỡ”

Đằng sau những chuyển biến tại cơ sở là vai trò của tổ chức công đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước. Từ việc hướng dẫn tổ chức hội nghị NLĐ, tham gia thương lượng thỏa ước lao động tập thể, đến giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công đoàn từng bước khẳng định vai trò đại diện, đồng hành cùng NLĐ trong quan hệ lao động. Hàng chục lớp tập huấn pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội… được tổ chức, giúp NLĐ nâng cao hiểu biết, chủ động hơn trong bảo vệ quyền lợi của mình.

Sở Nội vụ cùng các sở, ngành liên quan giữ vai trò điều phối, hướng dẫn và hỗ trợ DN. Thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, đối thoại chính sách, hệ thống dữ liệu pháp lý được cập nhật thường xuyên, DN có điều kiện tiếp cận nhanh chóng các quy định mới, hạn chế vi phạm do thiếu thông tin.

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa không chỉ dừng ở tuyên truyền mà còn gắn với thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Giai đoạn 2021 - 2025, nhiều cuộc kiểm tra về pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động được triển khai. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, góp phần lập lại kỷ cương trong quan hệ lao động.

Thực tiễn cũng cho thấy không ít khó khăn. Một số DN, nhất là khu vực ngoài nhà nước, vẫn còn vi phạm pháp luật lao động; đời sống, thu nhập của một bộ phận NLĐ còn thấp; thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân chưa đáp ứng yêu cầu. Ở một số nơi, quy chế dân chủ tại nơi làm việc vẫn mang tính hình thức.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình việc làm và xây dựng quan hệ lao động giai đoạn 2021 - 2025 vừa được UBND thành phố Huế tổ chức, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục coi NLĐ là trung tâm của chính sách phát triển. Thành phố sẽ tăng cường đối thoại ba bên giữa chính quyền - DN - NLĐ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra gắn với hướng dẫn, hỗ trợ; phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn cơ sở, nhất là trong các DN chưa có tổ chức công đoàn.

“Quan hệ lao động hài hòa không chỉ giúp DN ổn định sản xuất mà còn là nền tảng để thành phố phát triển bền vững, thu hút đầu tư và giữ chân nguồn nhân lực”, ông Trần Hữu Thùy Giang khẳng định.