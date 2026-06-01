Hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp nhìn từ bộ phận một cửa

Cán bộ phường Thuận Hóa hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục

Gần dân hơn, thuận tiện hơn

Gần cuối buổi sáng, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vỹ Dạ vẫn duy trì nhịp làm việc đều đặn. Không còn cảnh chờ đợi như những ngày đầu triển khai mô hình mới, thay vào đó là không gian giao dịch trật tự, thân thiện và chuyên nghiệp.

Vừa hoàn tất thủ tục chứng thực hồ sơ, bà Nguyễn Thị Lan (phường Vỹ Dạ) cẩn thận xếp lại giấy tờ vào túi và nở nụ cười hài lòng.

“Trước đây mỗi lần đi làm thủ tục là phải chuẩn bị tinh thần mất cả buổi, thậm chí đi lại nhiều lần. Bây giờ cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, hồ sơ đầy đủ thì xử lý nhanh. Người dân đỡ mất thời gian hơn rất nhiều”, bà Lan chia sẻ.

Tại nhiều bộ phận một cửa hiện nay, hình ảnh cán bộ chủ động hướng dẫn người cao tuổi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ hoặc liên hệ bổ sung giấy tờ qua điện thoại thay vì yêu cầu đi lại nhiều lần đã trở nên quen thuộc.

Đến làm thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Lê Đình Huy (phường An Cựu) cho biết dù đã tìm hiểu khá kỹ các quy định nhưng vẫn còn nhiều nội dung chưa rõ. Tại bộ phận một cửa, anh được cán bộ hướng dẫn chi tiết về quy trình thực hiện, đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến quy hoạch thửa đất để hoàn thiện hồ sơ.

“Trước đây có những nội dung mình không nắm chắc nên khá lo lắng. Khi đến đây được cán bộ giải thích cụ thể, hướng dẫn tận tình nên mọi việc rõ ràng hơn rất nhiều. Hồ sơ cũng được tiếp nhận và xử lý nhanh gọn”, anh Huy chia sẻ.

Không chỉ ở khu vực đô thị, những chuyển biến tích cực cũng diễn ra rõ nét tại các địa phương miền núi.

Bí thư Đảng ủy xã Long Quảng Hồ Sỹ Minh cho biết, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Long Quảng xếp thứ 10 trong số 40 xã, phường của thành phố về chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

“Người dân không còn phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ như trước. Nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại cơ sở thay vì phải chuyển lên cấp trên”, ông Hồ Sỹ Minh cho biết.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu

Từ chính quyền quản lý đến chính quyền phục vụ

Một năm trước, khi thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không ít người từng băn khoăn. Các xã, phường sau sắp xếp có quy mô lớn hơn, dân số đông hơn, địa bàn rộng hơn, trong khi yêu cầu đặt ra là mọi hoạt động phục vụ người dân phải được duy trì liên tục, không để xảy ra gián đoạn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, các địa phương đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chuẩn hóa quy trình xử lý hồ sơ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường vận hành ổn định, kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thông suốt, liên tục. “Theo bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chỉ số mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đạt 17,59/18 điểm. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 46 hồ sơ phi địa giới hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, không phụ thuộc vào nơi cư trú hay địa bàn quản lý”, bà Thanh cho biết.

Từ thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy, những chuyển biến tích cực về cải cách hành chính đang dần hiện hữu. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới còn lớn hơn khi khối lượng công việc ở cấp cơ sở ngày càng tăng, quá trình chuyển đổi số được đẩy mạnh và kỳ vọng của người dân đối với chất lượng dịch vụ công không ngừng nâng cao.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thuận Hóa thông tin, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính cũng từng bước phát huy hiệu quả, tạo thêm thuận lợi cho người dân trong quá trình giao dịch với cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến ngày càng tăng, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân. Đáng chú ý, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn đạt trên 99%, phản ánh những chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở theo hướng gần dân, sát dân và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tại buổi họp báo thường kỳ của UBND thành phố chiều 2/6, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc và thủ tục hành chính ở cấp xã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, các địa phương vẫn bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời hạn theo quy định.

Theo ông Hoàng Việt Cường, thành phố đã tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhờ đó, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng cao; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến ngày càng tăng.