Lan tỏa hình ảnh, con người vùng đất A Lưới

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền với xã A Lưới 2

Đây là một trong chuỗi hoạt động của Báo và PTTH Huế với 40 xã, phường trên địa bàn thành phố, nhằm đưa thông tin chính thống, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời lan tỏa hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên các nền tảng báo chí.

Theo đó, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND các xã A Lưới 2, A Lưới 5 về đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phát hành báo cũng như quy chế cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Tổng Biên tập và các thành viên trong đoàn Báo và PTTH Huế đã đã trao đổi chủ trương, quy định về đặt, mua và đọc báo Đảng; xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, ký sự, tăng cường thời lượng, hòa sóng phát thanh. Đặc biệt, trong đó chuyên mục “Trang địa phương” đã được Báo và PTTH Huế trước đây phối hợp thực hiện với tất cả 9 quận, huyện, thị (cũ); mở chương trình ký sự, xây dựng các phóng sự tài liệu; hòa sóng phát thanh…

Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế Nguyễn Thị Phương Nam khẳng định: Báo và PTTH Huế đang thực hiện hầu hết các kênh truyền thông và có độ lan tỏa rộng, là cầu nối đưa thông tin chính thống đến đông đảo khán thính giả, bạn đọc trên địa bàn TP. Huế, cả trong nước và quốc tế. Với mục đích tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng nền tảng thông tin hai chiều giữa người dân và đảng bộ, chính quyền sở tại, đơn vị đề xuất hợp tác truyền thông với các địa phương. Đặc biệt, báo chí trên nền tảng số liên tục cập nhật, phản ánh các hoạt động của cơ sở. Việc đẩy mạnh phối hợp với các xã cùng A Lưới sẽ góp phần tuyên truyền, lan tỏa những thông tin kinh tế - xã hội, kết quả đạt được của địa phương trên chặng đường phát triển.

Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã A Lưới 2 nhấn mạnh: Xã A Lưới 2 mong muốn tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin, hoạt động, hình ảnh của xã mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Địa phương xác định công tác thông tin tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, đảng ủy xã sẽ có những trao đổi, thống nhất về mặt chủ trương, sẵn sàng phối hợp nhằm thực hiện tốt công tác hợp tác tuyên truyền với Báo và PTTH Huế trong thời gian tới.

Đoàn công tác Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế làm việc với Đảng ủy, UBND xã A Lưới 5

Ông Pi Loong Mái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 5 cùng đại diện các phòng, ban, bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các đề xuất của Báo và PTTH Huế. Xã A Lưới 5 cũng mong muốn tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin, hoạt động, hình ảnh của xã mới sau khi sáp nhập. Về chuyên mục trang địa phương, đảng ủy thống nhất chủ trương và giao UBND xã tiến hành ký kết tuyên truyền thực hiện.

Tại buổi làm việc, 2 đơn vị đã đi đến thống nhất chủ trương thực hiện tuyên truyền các chuyên mục, chuyên trang trên trang địa phương. Lãnh đạo các xã A Lưới đã lựa chọn những chuyên trang, chuyên mục phù hợp để đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tuyên truyền trên Báo và PTTH Huế, mục tiêu cao nhất là tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống người dân.

Dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất triển khai hiệu quả việc phát hành báo in theo tinh thần Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị và Công văn số 1811 ngày 6/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Thành ủy ); Công văn 5393 ngày 24/7/2025 của Thành ủy Huế về tiếp tục thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.