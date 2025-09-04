Khảo sát mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Phong Thái

Ông Bùi Sỹ Tuấn chia sẻ thông tin tại buổi làm việc

Lãnh đạo UBND phường cho biết: Phường Phong Thái mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính là phường Phong An, phường Phong Hiền và xã Phong Sơn. Sau khi đi vào hoạt động, UBND phường đã kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, bố trí nhân sự phù hợp, ban hành quy chế làm việc và triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng quy định pháp luật.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được phường Phong Thái thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự giám sát của HĐND và điều hành thống nhất của UBND. Các chức danh cán bộ, công chức cơ bản được bố trí đầy đủ, hoạt động nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương.

Trong triển khai phân cấp, phân quyền, phường đã thực hiện tốt các nội dung liên quan đến quản lý hộ tịch, chứng thực, đất đai, trật tự xây dựng, an sinh xã hội, văn hóa - thể thao. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. UBND phường đã thiết lập đầy đủ 410/410 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, phường. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và hai điểm tiếp nhận tại trụ sở cũ (Phong Sơn, Phong Hiền) được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và thiết bị để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đoàn khảo sát kiểm tra cơ sở vật chất của phường Phong Thái thực hiện mô hình địa phương 2 cấp

Từ ngày 1/7 đến 5/9/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường đã tiếp nhận 1.512 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có đến 97,2% hồ sơ được nộp trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 96,6%. 100% cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn đều đã được cấp chữ ký số, chứng thư số để phục vụ công tác chuyên môn và chuyển đổi số.

UBND phường cũng nêu rõ những khó khăn trong quá trình vận hành bộ máy mới sau sáp nhập. Khối lượng công việc tăng mạnh, trong khi biên chế giảm, khiến nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm, áp lực công việc lớn. Trình độ công nghệ thông tin của đội ngũ còn chưa đồng đều, một số phần mềm hành chính công chưa liên thông đồng bộ với cấp trên. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu: trụ sở làm việc phân tán, chật hẹp; trang thiết bị chưa đồng bộ. Việc phân cấp, phân quyền trong một số lĩnh vực vẫn còn chồng chéo, chưa rõ ràng. Chế độ phụ cấp, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách còn chưa phù hợp với tính chất, khối lượng công việc sau sáp nhập.

Ông Bùi Sỹ Tuấn ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của phường Phong Thái trong việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt trong bối cảnh đơn vị mới được sáp nhập và còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất. Đồng thời đề nghị Sở Nội vụ thành phố tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của địa phương để làm cơ sở báo cáo, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn tại các diễn đàn của Trung ương trong thời gian tới.