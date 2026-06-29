Rà soát chương trình học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh mới

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo - Ảnh: VGP/Thu Sa

Dự họp có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Công an; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Văn phòng Chính phủ.

Sau buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ngành giáo dục và đào tạo vào ngày 15/6 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các ban, bộ, ngành có liên quan vào ngày 26/6 và có Thông báo kết luận số 336/TB-VPCP ngày 28/6/2026. Chính phủ đã đưa nội dung về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 vào phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và đã có Nghị quyết số 180/NQ-CP ngày 6/7/2026.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, Bộ đang tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản. Tính từ buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ngày 15/6 đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành 15 văn bản. Theo đó, 3 văn bản đã được ban hành gồm: Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 của Chính phủ về việc tiếp tục hiệu lực của một số nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT từ ngày 1/1/2026; Quyết định 1096/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 Đề án phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế thuộc Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế.

Để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và rà soát các tiêu chuẩn, định mức giáo viên, Bộ GD&ĐT đã ban hành và triển khai Kế hoạch đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới và thực hiện thí điểm một số mô hình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập; Hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; ban hành và triển khai Kế hoạch đánh giá toàn diện đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT đã và đang tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; rà soát, sắp xếp, đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Về tiến độ thi công xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú, hiện có 76 trường giai đoạn 1 đạt và vượt tiến độ; 6 trường nguy cơ cao và 3 trường nguy cơ rất cao chậm tiến độ. Bộ đã đôn đốc các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực, có kế hoạch bù tiến độ, hoàn thành các công trình.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu gợi ý thêm một số vấn đề trọng tâm để các đại biểu thảo luận, như: Triển khai hỗ trợ sách giáo khoa, bữa ăn trong năm học mới; phòng, chống ma túy và các tệ nạn học đường; vấn đề tổ chức thi cử; giảm tải chương trình học; đào tạo nguồn nhân lực chiến lược....

Sau khi lắng nghe báo cáo của Bộ GD&ĐT và ý kiến của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, các bộ, các cơ quan và các địa phương trong việc tích cực, chủ động chuẩn bị cho năm học 2026-2027 và triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu hướng dẫn các địa phương có điều kiện chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ ngành giáo dục, trong đó có hỗ trợ sách giáo khoa, bữa ăn bán trú, đồ dùng học tập. Qua đó, góp phần cụ thể hóa quan điểm sự nghiệp giáo dục không phải là câu chuyện của riêng Bộ GD&ĐT, của ngành giáo dục mà là trách nhiệm của cả hệ thống.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành GD&ĐT, công an và y tế để phòng, chống hiệu quả, triệt tiêu ma túy học đường, thuốc lá điện tử, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, bảo đảm an toàn thực phẩm, y tế trong trường học,... Trên cơ sở đó, hướng dẫn địa phương triển khai ngay trong năm học mới.

Cũng theo Phó Thủ tướng, cần chú trọng đổi mới kiểm tra, đánh giá cuối cấp trung học cơ sở và phương án tuyển sinh theo hướng giảm áp lực, đảm bảo sự công bằng, minh bạch; nhanh chóng rà soát chương trình, nội dung môn học theo hướng tinh giản, thiết thực, phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo phát triển hiện nay.

Nhấn mạnh yêu cầu về việc khắc phục bệnh thành tích, Phó Thủ tướng đề nghị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, phải rà soát lại cơ chế đánh giá học sinh, đánh giá giáo viên, đánh giá nhà trường, vấn đề thi cử, tuyển sinh, thi đua khen thưởng để có giải pháp giảm áp lực điểm số, phòng ngừa gian lận, tiêu cực, không để lặp lại những vụ việc đáng tiếc.

Liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Bộ GD&ĐT nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về chiến lược đào tạo nguồn nhân lực phục vụ mô hình tăng trưởng mới, nhất là các ngành mũi nhọn; nghiên cứu chương trình cử học sinh, sinh viên xuất sắc đi đào tạo ở các cơ sở hàng đầu trên thế giới với cơ chế sử dụng đãi ngộ và ràng buộc trách nhiệm phục vụ đất nước sau đào tạo.

Song song với đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT tiếp tục khẩn trương tham mưu, báo cáo về tiến độ và đề xuất liên quan đến việc xây trường liên cấp nội trú ở các xã biên giới./.