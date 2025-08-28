Khai mạc triển lãm “Huế theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài (giữa) cắt băng khai mạc triển lãm

Với chủ đề “Thành phố Huế - quá trình xây dựng và phát triển qua tài liệu lưu trữ”, triển lãm giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý hiếm được chọn lọc từ nhiều nguồn, phản ánh sinh động các dấu ấn lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội của Huế qua các thời kỳ. Điểm nhấn là các tư liệu thể hiện quá trình hình thành, phát triển của thành phố, cũng như những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Song song với hoạt động trưng bày trực tiếp, triển lãm được số hóa và công bố trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thành ủy Huế, UBND thành phố, Website Sở Nội vụ, Hue-S và các nền tảng số khác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp mở rộng khả năng tiếp cận, xóa bỏ rào cản về thời gian, không gian, mang tài liệu lịch sử đến gần hơn với công chúng trong và ngoài thành phố.

Bên cạnh triển lãm, Sở Nội vụ còn thực hiện phim phóng sự “Thành phố Huế theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” dài 10 - 15 phút, nhằm tái hiện hành trình phát triển của Huế trên nền tảng tư liệu gốc.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Thông qua triển lãm, người dân có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương. Đây cũng là dịp để lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa và hình ảnh con người Huế đến cộng đồng trong và ngoài nước. Hoạt động này cũng nhằm kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của ngành Tổ chức Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025).

Triển lãm diễn ra từ ngày 28 đến 29/8 tại Trung tâm Lưu trữ (số 9 Đống Đa, TP. Huế).