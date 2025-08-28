Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật trong 8 thập kỷ xây dựng và phát triển đất nước trên nhiều lĩnh vực: Công nghiệp - công nghệ, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, đầu tư - thương mại, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch.

Sáng 28/8 tại Trung tâm triển lãm quốc gia diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Triển lãm cũng khắc họa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với truyền thống văn hóa nghìn năm; sự đa dạng, giàu bản sắc của 54 dân tộc; nguồn tài nguyên phong phú; sản vật đặc trưng ba miền; cùng những công trình kiến trúc tiêu biểu từ xưa đến nay.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian trưng bày các ngành công nghiệp xanh, hành trình chuyển đổi số, công nghiệp hàng không - vũ trụ, công nghiệp an ninh - quốc phòng; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa; cùng khu trưng bày của những quốc gia có quan hệ ngoại giao đặc biệt quan trọng với Việt Nam.

Trước đó, tại buổi tổng duyệt, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong lễ khai mạc sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài khoảng 50 phút. Trong lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức triển lãm sẽ báo cáo khái quát quá trình chuẩn bị và giới thiệu tổng thể nội dung trưng bày. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo, các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương triển lãm. Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu sẽ tham quan các gian trưng bày.

Triển lãm thành tựu đất nước gồm 3 phân khu: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Sân Đông, sân Tây, sân Nam, sân Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A).

Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy) có chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”, trưng bày khái quát bao gồm các lát cắt ngang của lịch sử và các lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu lớn lao và những huyền thoại bất tử của lịch sử dựng nước và giữ nước Việt Nam được dẫn dắt trên một hành trình trải nghiệm hàm chứa những thông điệp sâu sắc.

Phân khu gồm 6 không gian trưng bày với các chủ đề: “Việt Nam - Đất nước - Con người”; “95 năm cờ Đảng soi đường”; “Kiến tạo phát triển”; “Tỉnh giàu nước mạnh”; “Đầu tàu kinh tế”; “Khởi nghiệp kiến quốc”.

Phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề “Hội nhập và phát triển”, gồm: Không gian trưng bày chủ đề “Vì tương lai xanh”; không gian trưng bày chủ đề “Khát vọng bầu trời”; không gian trưng bày chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; không gian trưng bày chủ đề “Ngày hội non sông”; không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật.

Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (tại Nhà triển lãm Khối A) có chủ đề “Hội nhập và sáng tạo”, gồm: Không gian trưng bày chủ đề “Sáng tạo để kiến thiết” và Không gian trưng bày chủ đề “Việt Nam và thế giới”.

Một số hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước như:

Ngày 28/8 (thứ 5): Lễ khai mạc được tổ chức lúc 8 giờ 30 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cùng với đó là các hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, các tỉnh, thành phố; các chương trình talkshow, giao lưu, trải nghiệm của ngành game và các hoạt động văn hóa nghệ thuật khác. Địa điểm tại sân khấu nhà vuông khối A

Ngày 29/8 (thứ 6): Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số”; hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" (Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì) tại Phòng sự kiện Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 30/8 (thứ 7): Vào 20 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 31/8 (Chủ nhật): Vào 20 giờ diễn ra chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do UBND TP. Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 1/9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 2/9 (thứ 3): Vào 20 giờ, chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì tại sân Bắc (miễn phí vé).

Ngày 3/9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/9 (thứ 5): Lúc 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh do UBND thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại Phòng sự kiện.

Ngày 5/9 (thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ tại sân Bắc với chương trình nghệ thuật “80 năm - Con đường vinh quang”, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Triển lãm thành tựu đất nước sẽ mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 13 giờ.

