Phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", góp sức xây dựng quê hương

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tặng bức trướng cho Hội CCB TP. Huế

Tham dự Đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; các vị trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương, cùng 249 đại biểu đại diện cho 20.267 hội viên CCB thuộc 40 xã, phường.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Hội CCB TP. Huế luôn giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu, CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Hội CCB TP. Huế phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phát triển và duy trì hoạt động tốt 256 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ ủy thác do Hội CCB thành phố quản lý là trên 520,6 tỷ đồng cho 1.053 hộ vay, giải quyết hơn 11.637 người có việc làm ổn định. Nhờ vậy, đời sống của hội viên được cải thiện rõ rệt.

Trong 3 năm qua, Hội kết nạp được 1.212 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố là 20.267 người. Hội cũng đã tổ chức trên 400 lớp tập huấn cho 15.500 lượt cán bộ chủ chốt. Chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB được quan tâm, chăm sóc. Các hội viên CCB tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và thực hiện tốt hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Hội tiếp tục vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng giàu mạnh.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH Hội CCB thành phố khóa VIII, bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Đại Tá Lê Ngọc Thanh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội CCB TP. Huế.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận truyền thống và những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Hội CCB TP. Huế, đồng thời có những chỉ đạo định hướng nhiệm vụ cho Hội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đoàn kết, gương mẫu, tham gia xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố trao tặng Hội CCB TP. Huế bức trướng mang dòng chữ: “Hội Cựu chiến binh thành phố Huế: Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới – Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đại hội cũng đã trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Đại tá Lê Ngọc Thanh và 8 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Chủ tịch Hội CCB TP. Huế cũng tặng bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua.