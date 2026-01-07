  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 07/01/2026 14:17

Phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", góp sức xây dựng quê hương

HNN.VN - Sáng 7/01, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP. Huế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Vẹn nguyên phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”Cựu chiến binh phường Kim Long tích cực trong các phong tràoLuôn xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”Hội Cựu chiến binh TP. Huế: Vững vàng trong giai đoạn mới

 Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tặng bức trướng cho Hội CCB TP. Huế

Tham dự Đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố; các vị trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương, cùng 249 đại biểu đại diện cho 20.267 hội viên CCB thuộc 40 xã, phường.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Hội CCB TP. Huế luôn giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phong trào CCB gương mẫu, CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Hội CCB TP. Huế phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phát triển và duy trì hoạt động tốt 256 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ ủy thác do Hội CCB thành phố quản lý là trên 520,6 tỷ đồng cho 1.053 hộ vay, giải quyết hơn 11.637 người có việc làm ổn định. Nhờ vậy, đời sống của hội viên được cải thiện rõ rệt.

Trong 3 năm qua, Hội kết nạp được 1.212 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố là 20.267 người. Hội cũng đã tổ chức trên 400 lớp tập huấn cho 15.500 lượt cán bộ chủ chốt. Chế độ chính sách, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB được quan tâm, chăm sóc. Các hội viên CCB tích cực tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và thực hiện tốt hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, Hội tiếp tục vận động các thế hệ CCB giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội CCB các cấp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố Huế ngày càng giàu mạnh.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH Hội CCB thành phố khóa VIII, bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Đại Tá Lê Ngọc Thanh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội CCB TP. Huế.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Tài ghi nhận truyền thống và những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Hội CCB TP. Huế, đồng thời có những chỉ đạo định hướng nhiệm vụ cho Hội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đoàn kết, gương mẫu, tham gia xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố trao tặng Hội CCB TP. Huế bức trướng mang dòng chữ: “Hội Cựu chiến binh thành phố Huế:  Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới – Mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đại hội cũng đã trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Đại tá Lê Ngọc Thanh và 8 tập thể; Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Chủ tịch Hội CCB TP. Huế cũng tặng bằng khen cho 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
cựu chiến binhHuếđại hộitruyền thốngphát triển
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở lưu trú

Chiều 7/1, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Huế phối hợp cùng Công ty TNHH Saigon Morin Huế tổ chức thực tập phương án CC&CNCH tại Khách sạn Saigon Morin (phường Thuận Hóa).

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại cơ sở lưu trú
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HUẾ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Kết nối truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết

Nhân Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại tá Lê Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB thành phố Huế đã có những chia sẻ với Huế ngày nay.

Kết nối truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết
Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn tuyến qua thành phố:
Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026

Đến tháng 12/2026, thành phố sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao 100% mặt bằng sạch để thi công dự án (DA) tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ.

Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2026
Nguồn nhân lực để xây dựng đô thị Huế thông minh

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với xây dựng đô thị Huế thông minh đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ số.

Nguồn nhân lực để xây dựng đô thị Huế thông minh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top